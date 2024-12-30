İran ve Umman Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri ve Bölgesel Konuları Görüştü

İran ve Umman Dışişleri Bakanları Tahran'da Bir Araya Geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Tahran'da iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

Resmi temasları kapsamında Tahran'da bulunan Busaidi, Erakçi ile bir dizi görüşme gerçekleştirdikten sonra basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda Erakçi, iki ülke arasında ticaretin son 4 yılda 3 kat arttığına dikkat çekti. Ayrıca, gelecek ay Umman'ın başkenti Muskat'ta ortak ekonomi işbirliği komisyonunun toplanacağını duyurdu.

Konuşmasında, Filistin ve Suriye gibi bölgesel meseleleri ele aldıklarını ifade eden Erakçi, Umman'ın ABD-İran ilişkilerindeki arabulucu rolüne de değindi. Erakçi, "Umman hükümeti, İran'ın bazı ülkelerle ilişkilerine yardımcı olmak için her zaman hazır olmuştur. Umman'ın nükleer müzakerelerdeki rolü açıktır, bu nedenle her zaman Ummanlı dostlara teşekkür ettik" dedi.

Busaidi ise konuşmasında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. "Suriye'de bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve ülke egemenliğinin korunmasını vurguluyoruz. Süreç, Suriye'nin uluslararası arenadaki rolünü geri kazanacağı bir yöne doğru ilerlemelidir" şeklinde konuştu. Busaidi, bu hedefe ulaşmak için Körfez İşbirliği Konseyi çerçevesinde ortak çaba gösterdiklerini belirtti.