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İran ve Umman Genelkurmay Başkanları Tahran'da Güç Birliği İçin Bir Araya Geldi

İran ve Umman'ın en üst düzey askeri yetkilileri, Tahran'da savunma diplomasisini geliştirmek üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:20
İran ve Umman Genelkurmay Başkanları Tahran'da Güç Birliği İçin Bir Araya Geldi

İran ve Umman Genelkurmay Başkanları Tahran'da Bir Araya Geldi

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Er-Reisi ile Tahran'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Mehr Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, Er-Reisi, İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti çerçevesinde Bakıri ile bir araya geldi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki askeri ve savunma bağlarını güçlendirmek amacıyla yapıldı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra savunma diplomasisinin geliştirilmesi konularının detaylı bir şekilde ele alındığı ifade edildi.

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