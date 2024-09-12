İran, Yaptırımlar Nedeniyle Avrupa Ülkelerinin Temsilcilerini Çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Çağrı

İran, Rusya'ya balistik füze gönderdiği yönündeki iddiaların ardından yeni yaptırım kararları alan Avrupa ülkelerinin diplomatik temsilcilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İlgili ülkeler arasında İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda yer alıyor.

Yalanlama ve Tepki

İran Dışişleri Bakanlığının resmi açıklamasına göre, bakanlığa çağrılan Büyükelçiler ve maslahatgüzarlar, Tahran'ın Rusya'ya balistik füze teslim ettiğine dair iddiaların "asılsız" olduğu konusunda bilgilendirildi. Tahran, bu ülkelerin eylemlerini "İran halkına yönelik düşmanca faaliyetler" olarak nitelendirdi. Diplomatik İletişim Süreci

Avrupalı diplomatlar, İran'ın bu görüşmelerde belirttiği durumu kendi ülkelerine ileteceklerini belirtmişlerdir. ABD ile birlikte İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklamıştı.

Yaptırımlar ve İfadeler

ABD Hazine Bakanlığı, daha önce Tahran'ın Moskova'ya balistik füzeler göndermeye devam ettiğini ileri sürdü. Oluşturulan yaptırım listesinde İran ve Rusya'daki 10 kişi ile 6 kuruluş yer aldı. Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın Rusya ile olan hava hizmetleri anlaşmalarını feshetme kararı alırken, Iran Air’ın da yaptırım kapsamına alındığını duyurdu.

Hollanda ise İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin Rusya'ya balistik füze göndermediğini, ABD ve Avrupa ülkelerinin bu konuda "hatalı istihbarat ve mantıkla hareket ettiğini" dile getirdi.