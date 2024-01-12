İran, Yemen'e saldırı düzenleyen ABD ve İngiltere'yi kınadı

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik hava operasyonunu İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sert bir dille eleştirdi.

İran, Yemen'e saldırı düzenleyen ABD ve İngiltere'yi kınadı
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Kenani, Yemen'e karşı ABD ve İngiltere'nin yaptığı askeri saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. IRNA haber ajansına göre, Kenani, "Yemen'in değişik yerlerine yönelik ABD ve İngiltere saldırılarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Kenani, Yemen'e karşı yapılan saldırıların, Yemen'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

"Bu keyfi saldırı, bölgede güvensizlik ve istikrarsızlığı körüklemekten başka bir işe yaramayacaktır. Uluslararası toplumdan, sorumlu tepki ve eylemlerle; bölgede savaş, istikrarsızlık ve güvensizliğin yayılmasının önüne geçmesini istiyoruz"

Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz şehirlerinde ABD ve İngiltere ortak hava operasyonu yapıldı. Saldırılar gece boyunca sürdü ve bazı noktalar vuruldu.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına misilleme olarak Kızıldeniz'deki İsrail ilişkili gemileri hedef almaya başladı. Bu durum, çok sayıda gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerine ara vermesine ya da rotalarını değiştirmesine neden oldu.

Yemen'deki Husiler'in Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef almasına karşı uluslararası bir "Deniz Görev Gücü" oluşturmak için görüşmelerde bulunduğunu açıklayan Pentagon, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adlı çok uluslu bir misyon kurulduğunu duyurdu.

KIZILDENİZ'DE HAREKETLİLİK

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef alarak, Avrupa ve Asya arasındaki en kısa yol olan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı'nın güvenliğini tehdit etti. Kızıldeniz'deki saldırılar ve şirketlerin seferlerini durdurma ya da değiştirme kararları, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi" olacağı korkusunu artırdı.

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