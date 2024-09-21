İran, Yeni Füze ve İHA'yı Tanıttı

İran, Balistik Füze ve Kamikaze İHA'nın Tanıtımını Yaptı

İran, Kutsal Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında başkent Tahran'da bir askeri geçit töreni düzenleyerek yeni teknolojilerini sergiledi. 44. yıl dönümünde, tarihin önemli simgelerinden biri olan Humeyni Türbesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, İran hükümeti 23 tip balistik füze ve insansız hava aracını (İHA) kamuoyuna tanıttı.

Öne Çıkan Gelişmeler

Törende, Mesud Pezeşkiyan tarafından yeni geliştirilen 1000 kilometre menzil kapasitesine sahip Cihad adlı balistik füze ve keşif ile saldırı operasyonlarında kullanılacak Şahid-136 B adlı kamikaze İHA, ilk kez sergilendi.

Pezeşkiyan’ın Açıklamaları

Geçit töreninde konuşan Pezeşkiyan, "İran’ın caydırıcılık kapasitesi sayesinde kimse bu topraklara yönelik saldırı yapma cesaretine sahip olamaz." ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, ayrıca, bölgedeki sorunların kaynağını İsrail’in saldırgan politikaları olarak değerlendirerek, "İslam ülkeleri bir araya gelirse, siyonist rejim bu suçları gerçekleştiremeyecek." şeklinde konuştu.