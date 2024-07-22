İranlı Edebiyatçıdan Türkçe Şiir Kitabı: Rukiye Nazarluy'un Hikayesi

Türkçeyi Kendi Kendine Öğrenen Rukiye Nazarluy

İranlı edebiyatçı Rukiye Nazarluy, Türkçeye olan derin ilgisiyle kendi kendine bu dili öğrenerek Türkçe şiir kitabı yazdı. Nazarluy, Türk kültürüne olan merakını, Türk edebiyatının klasik ve modern eserlerinden aldığı ilhamla eserlerine yansıttı.

Gonbed'de Başlayan Edebiyat Yolculuğu

1974 yılında Gonbed kentinde doğan Nazarluy, küçük yaşlardan itibaren edebiyatla ilgili çeşitli çalışmalara ilgi duydu. Üniversitede Fars Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı ancak Türk kültürüne olan tutkusu onu Türkçe öğrenmeye yönlendirdi.

Kendi Kendine Öğrenme Süreci

Resmi bir dil kursuna katılma imkanı bulamayan Nazarluy, internet ve kitaplarla öğrenme sürecine başladı. Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşmayı başaran bu edebiyatçı, edebi yeteneklerini yeni bir dilde ifade etme kararı aldı.

‘Nadirane Gönül Sözü’ İsimli Şiir Kitabı

Türkçeyi öğrendikten sonra klasik ve modern eserlerden ilham alarak yazdığı şiirlerini topladığı kitabına Nadirane Gönül Sözü adını verdi. Kitap, insana dair derin duygularla dolu eserlerden oluşuyor ve özellikle yazarın vefat eden babasına duyduğu özlemi dile getiriyor.

Türk Dili ve Kültürü ile Bağlantıları

AA muhabirine verdiği röportajda Nazarluy, "Türkçe benim ruhumla aşina olan bir dil. Öğrenme sürecim adeta bir rüyaydı" diyerek Türkçeye yaptığı yolculuğun derinliğini vurguladı.

İran’da Türk Eserlerine İlgi

Nazarluy'un eserleri, Türk edebiyatına duyulan ilgiyi artırdı. Özellikle Gooya Kitabevi sahibi Nasır Mirbakıri, Türk yazarların eserlerinin Farsçaya çevrildiğini ve İran'da yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Rukiye Nazarluy, Türkçe edebi eserler yazma kararı aldıktan sonra Türk yazarlar ile tanışma fırsatı buldu. Bu süreçte Nazarluy, Türk edebiyatının zenginliğini ve derinliğini keşfetti, Türkçe şiirlerinin okuyucularla buluşmasının mutluluğunu yaşadı.