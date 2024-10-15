İranlı General Abbas Nilfuruşan İçin Tahran'da Cenaze Töreni Düzenlendi

İranlı General Nilfuruşan için Tahran'da Anma Töreni

İsrail'in 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Tören, başkentteki İmam Hüseyin Meydanı'nda kalabalık bir katılımla yapıldı.

Katılımcılar ve İddialar

Törende, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile birlikte üst düzey sivil ve askeri yetkililer de yer aldı. Beyrut saldırısında Nilfuruşan’la ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani da katılım gösterdi. Kaani, iki hafta aradan sonra ilk kez Tahran'da görünerek anma töreninde hazır bulundu.

Cenazenin Defni ve Önemi

Abbas Nilfuruşan'ın cenazesi, Irak'ın Kerbela kentindeki törenin ardından Tahran'a getirildi. Merhum generalin cenazesinin memleketi İsfahan'da defnedileceği bildirildi. Törende, Nilfuruşan'ın 28 Eylül'deki saldırıda hayatını kaybettiği ve İran Devrim Muhafızları'nın önemli bir komutanı olduğu vurgulandı.

Nilfuruşan'ın Askeri Kariyeri

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü bünyesinde görev yapan Abbas Nilfuruşan, İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırısında ölen Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin yerine geçmişti. Uzun yıllar boyunca Lübnan ve Filistin'deki İran destekli gruplarla yakın çalışmalar yürüttüğü bilinen Nilfuruşan, İran için kritik bir askeri figürdü.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (ortada) başta olmak üzere üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (ortada) başta olmak üzere üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (ortada) başta olmak üzere üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (ortada) başta olmak üzere üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (ortada) başta olmak üzere üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (ortada) başta olmak üzere üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de katıldı.