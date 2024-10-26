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İranlı Yetkiliden İsrail'in Saldırı İddialarına Yanıt

İranlı yetkili, İsrail'in saldırı iddialarını reddetti ve Tahran'da hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 07:50
İranlı Yetkiliden İsrail'in Saldırı İddialarına Yanıt

İranlı Yetkili, İsrail'in İddialarını Yalanladı

İranlı bir yetkili, İsrail'in ülkesine yönelik her türlü saldırı iddialarını kesin bir dille yalanladı. İlgili kişi, İsrail ordusunun İran'da 20 noktayı hedef aldığı yönündeki bilgilerin doğru olmadığını ve Tahran'da hiç bir askeri tesisin vurulmadığını belirtti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e konuşan ismi açıklanmayan yetkili, "Siyonistlerin eylemi, ülke sınırları dışından gerçekleşmiş olup, sınırlı hasara yol açmıştır," dedi.

Askeri Hedefler Hakkında Yanlış Bilgilendirme

Yetkili, 100 İsrail askeri uçağının bu saldırıya karıştığına dair haberlerin de asılsız olduğunu vurguladı. "İsrail, zayıf saldırısını büyütmeye çalışıyor," ifadeleriyle durumu aktardı.

Sorunlar ve Son Gelişmeler

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu ve Tel Aviv yönetimi, bu duruma karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu. İran medyası, İsrail'in Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığına dair haberler yayınladı. Buna karşın, İsrail ordusu da İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Saldırılardan birkaç saat sonra, Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. İran devlet televizyonu, bu seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve saldırı sonrası hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerle ilişkili olduğunu bildirdi. Ancak askeri tesislerin "isabet almadığı" ifade edildi.

Gerilim sonrası İran, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını aktardı. İran Acil Durum Merkezi de bu saldırılarda herhangi bir yaralı olmadığı bilgisini paylaştı.

İsrail ordusu, İran'daki bazı askeri tesislere düzenledikleri saldırının "başarıyla tamamlandığını" bildirdi.

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