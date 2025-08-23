DOLAR
İranşehr'de Şii Din Adamı Mecid Fellahpur Kaçırıldı

İranşehr'de düzenlenen dini törende Şii din adamı Mecid Fellahpur, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Olay dün saat 21.00 civarında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:29
Yarı resmi kaynaklar olayı doğruluyor

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde dün akşam düzenlenen bir dini tören sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, törende bulunan Şii din adamı Mecid Fellahpur'u kaçırdı.

Fellahpur'un oğlunun verdiği bilgiye göre din adamı, dün saat 21.00 civarında araçlarıyla bölgeye gelen kişilerin saldırısına uğradı ve zorla araca bindirildi.

Söz konusu kaçırma olayını henüz üstlenen olmadı.

