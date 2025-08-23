İranşehr'de Şii Din Adamı Mecid Fellahpur Kaçırıldı

Yarı resmi kaynaklar olayı doğruluyor

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde dün akşam düzenlenen bir dini tören sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, törende bulunan Şii din adamı Mecid Fellahpur'u kaçırdı.

Fellahpur'un oğlunun verdiği bilgiye göre din adamı, dün saat 21.00 civarında araçlarıyla bölgeye gelen kişilerin saldırısına uğradı ve zorla araca bindirildi.

Söz konusu kaçırma olayını henüz üstlenen olmadı.