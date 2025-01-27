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İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris'ten Trump'a Filistinli Mülteci Tepkisi: 'Önceliğimiz Ateşkes Anlaşması'nın Şartları'

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, Trump'ın mülteci çağrısına tepki gösterdi: 'Ateşkes anlaşması, insanların evlerine döneceğini söylüyor.'

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:45
İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris'ten Trump'a Filistinli Mülteci Tepkisi: 'Önceliğimiz Ateşkes Anlaşması'nın Şartları'

İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris'ten Trump'a Sert Tepki

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ürdün ve Mısır'a daha fazla Filistinli mültefi çağrısına sert bir yanıt verdi. Harris, toplantıda yaptığı açıklamada, "(Gazze'deki) Ateşkes anlaşması, insanların evlerine dönebileceğini söylüyor. Önceliğimiz bu anlaşmanın şartlarını yerine getirmek olmalı." ifadelerini kullandı.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı

Harris, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Brüksel'de toplandığı yılın ilk toplantısına katıldığını belirtti. Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Harris, bugünün "Uluslararası Holokost Anma Günü" olduğunu hatırlatarak, Auschwitz-Birkenau Vakfı'na ülke olarak ek fon sağlayacaklarını söyledi.

Toplantının gündeminde Ukrayna ve Orta Doğu konularının da yer alacağını belirten Harris, "Suriye yaptırımlarının tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Orada bir değişiklik olursa da yaptırımlara geri dönüşü sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Bu nedenle güvenceler verilmesi gerek." dedi.

Trump Yönetimi ile İlişkiler

Harris, ABD-AB ilişkilerine de değinerek, "Şimdi Donald Trump başkan olduğuna göre ticaret konusunda neler yapabileceğimizi yoğun şekilde çalışmamız gerçekten çok önemli." şeklinde konuştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Harris, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'in Holokost Anma Günü açıklamalarına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı bu etkinliğe 7. kez katılıyor. İrlanda halkı Holokost'un vahşetini kınıyor ve her yıl anıyoruz." dedi.

Harris, Trump'ın mülteci çağrısına yeniden vurgu yaparak, "Ateşkes anlaşması, insanların evlerine dönebileceğini söylüyor. Önceliğimiz bu anlaşmanın şartlarını yerine getirmek olmalı." dedi.

Trump yönetiminin Avrupa üzerindeki etkisine de değinen Harris, "Biz başkalarının seçimlerini yorumlayan insanlar değiliz, biz AB'yiz. Milyonlarca insan, 27 ülke burada. Biz kontrol edebileceklerimizi kontrol etmeliyiz." ifadelerini kullandı. Harris, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun toplantıya görüntülü olarak katılacağını da vurguladı.

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