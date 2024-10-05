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İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin'den İsrail'in Lübnan'daki Mavi Hat İhlali Üzerine Açıklama

İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, İsrail ordusunun Lübnan'daki Mavi Hat'ı ihlal ettiğini vurguladı ve BM kararlarına saygı çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 20:21
İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin'den İsrail'in Lübnan'daki Mavi Hat İhlali Üzerine Açıklama

İrlanda'nın Endişeleri Gün Yüzüne Çıktı

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ile Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail ordusunun Lübnan'da Mavi Hat'ı ihlal ettiğini duyurdu. Martin, bu durumun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini vurgulayarak, "Bu kabul edilemez bir ihlaldir," dedi.

Lübnan'daki Gerginlik ve Mavi Hat

Martin, Lübnan'daki şiddet olaylarının artmasından kaygı duyduğunu belirtti. Yazılı bir açıklama yapan Martin, "İsrail ordusunun Mavi Hat'ta artan eylemleri bizi derinden endişelendiriyor," ifadelerini kullandı.

Mavi Hat üzerinde görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında, İrlandalı askerlerin bulunduğu yerlerin sayısının 25 olduğunu hatırlatan Martin, son günlerde bu askerlerin de dahil olduğu noktaların ihlal edildiğini aktardı.

Askerlerin Durumu ve Barışça Çözüm Çağrısı

Martin, İrlandalı askerlerin güvenliğine önem veren bir duruş sergiledi ve "Askerlerimiz sığınaklarda bulunmakta, ancak şuan özellikle çatışmalardan etkilenenlerin durumu için endişedeyiz," dedi.

Askeri yetkililerle ve BM ile sürekli iletişimde olduklarını belirten Martin, "İsrail ve Hizbullah'ın BM'nin Barış Gücü rolüne saygı göstermeleri ve askerlerimizin güvenliğini tehdit edecek adımlardan kaçınmaları gerekmektedir," ifadelerini kullandı.

Yükselen Tansiyon ve İnsani Yardım İhtiyacı

Martin, mevcut gerginliğin kimseye fayda sağlamadığını belirterek, "Tansiyonun azaltılması, Gazze'de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların ulaşması konusunda acil ihtiyaç var," değerlendirmesinde bulundu.

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