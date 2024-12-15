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İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin, İsrail'deki Büyükelçiliğimizi Kapatmayacağız

İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, İsrail'in büyükelçiliğini kapatma planlarının olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 19:50
İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin, İsrail'deki Büyükelçiliğimizi Kapatmayacağız

İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin: Büyükelçiliğimizi Kapatma Planımız Yok

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatma kararını eleştirirken, ülkelerinin Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini kapatma planı bulunmadığını duyurdu.

Diplomatik İletişimin Önemi

Martin, İsrail'in Dublin Büyükelçiliğinin kapatılması kararına dair yaptığı yazılı açıklamada, "Diplomatik iletişim kanallarının açık kalmasının önemine inanıyor ve bu kararın alınmasından dolayı üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuktan kaynaklı sorumlulukların İrlanda'nın Orta Doğu'da gelişmelere karşı duruşunu belirlediğini vurgulayan Martin, "Tüm ülkelerin bu hukuka uyması gerekmektedir," şeklinde konuştu.

Savaş ve Sivil Can Kayıpları

Martin, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırıları ve İsrail'in tepkisi üzerine, "Gazze'de savaşın devam etmesi ve sivil can kayıpları kesinlikle kabul edilemez ve uluslararası hukukla çelişmektedir." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarla halkı topluca cezalandırdığını vurgulayan Martin, "Acil ateşkese, esirlerin salıverilmesine ve Gazze'ye insani yardımların artırılmasına ihtiyaç var," dedi.

İrlanda'nın Kararlılığı

İrlanda'nın diplomatik ilişkileri sürdürme kararlılığına dikkat çeken Martin, "Önemli bir iş yürüten İsrail'deki büyükelçiliğimizi kapatma planımız bulunmuyor," açıklamasında bulundu.

Öte yandan, İrlanda, 11 Aralık'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru yapacağını belirtmişti.

Önceki gün İslam Dışişleri Bakanı Gideon Saar, UAD nezdinde yapılan müdahil olma kararına karşılık olarak İrlanda'nın Dublin'deki büyükelçiliklerini kapatacaklarını duyurdu ve İrlanda'nın Tel Aviv ile ilişkilerinde "tüm kırmızı çizgileri aştığını" savundu.

Dublin yönetimi, mayıs ayında Norveç ve İspanya ile birlikte Filistin devletini tanıma kararı almıştı.

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