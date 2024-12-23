İrlanda Başbakanı Harris, Filistin'e Destek İçin Abbas ile Görüştü

Başbakan Harris, Filistin Halkına Destek Verdi

İrlanda Başbakanı Simon Harris, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin Filistin halkına sarsılmaz desteğini vurguladı. İrlanda Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Harris'in Gazze'deki trajik koşullar ve masum can kayıplarının Noel döneminde İrlanda halkını derinden etkilediğini belirttiği kaydedildi.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekildi

Harris, Gazze'deki durumun korkunç olduğunu ifade ederek, "1,1 milyon çocuğun temel insani ihtiyaçlardan yoksun olduğu Gazze'deki durum korkunç. Açlık riski devam ediyor ve bu yılın sonunda dünyaya dair tek adil değerlendirme, masum Filistin halkının başarısızlığa uğratıldığıdır," dedi.

Uluslararası Platformlarda Çalışmalar Sürecek

Bunun yanı sıra, Başbakan Harris, ülkesinin Avrupa Birliği'nden Birleşmiş Milletler'e kadar her uluslararası platformda, Gazze'deki ateşkesi sağlamak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, İrlanda'nın mayısta İspanya ve Norveç ile birlikte Filistin devletini tanıma kararı aldığını hatırlatarak, "Filistin'i tanıma kararımızı eleştirenler vardı ama mayısta söylediğim şu ifadede kararlıyım: Doğru şeyi yapmak için asla yanlış zaman yoktur." dedi.

Filistinli Çocukların Tedavisi İçin İrlanda'ya Geliyor

Görüşmede, İrlanda'nın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) verdiği desteğin, Gazze'nin eğitim ve sağlık sistemlerinin ayakta tutulmasındaki önemine dikkat çekildi. Başbakan Harris, ağır yaralı 8 Filistinli çocuğun tedavi için İrlanda'ya kabul edildiğini ifade etti.

Kalıcı Ateşkes Üzerine Vurgu Yapıldı

İki liderin görüşmesinde, gelecek yıla kadar kan dökülmesine son verilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanması gerekliliği üzerinde duruldu. Harris, İrlanda'nın bu hedefe ulaşmak için tüm fırsatları değerlendireceğini bildirdi.