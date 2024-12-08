İrlanda Başbakanı Harris: Suriye'nin Geleceği Suriyelilerin Elinde

İrlanda Başbakanı Harris, Suriye'nin Geleceği İçin Umutlu

İrlanda Başbakanı Simon Harris, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yıkılmasını olumlu karşıladı. Harris, Suriye halkının geleceğinin, barışçıl bir siyasi geçişle birlikte özgür ve adil seçimler yoluyla belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Suriye'de Tarihi Anlar Yaşanıyor

Yazılı bir açıklama yapan Harris, "Şam da dahil Suriye'de gerçekten tarihi görüntüler görüyoruz." dedi. Suriye halkının, izolasyonun sona ermesi ve komşuları ile dünyayla normalleşmiş ilişkileri yıllardır beklediğinin altını çizdi. Bu noktada, Birleşmiş Milletler (BM), Arap Ligi ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Gelecek Günler İçin Öncelikler

Harris, gelecek dönemlerde sivillerin, altyapının ve uluslararası hukukun korunmasının öncelikli hedefler olması gerektiğini belirtti. 23 milyondan fazla Suriyelinin savaş, terör ve on yıllardır süren diktatörlük nedeniyle mağdur durumda olduğunu ifade etti.

İrlanda Ordusu ve Suriye Halkı

İrlanda ordusunun, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde BM Ateşkes Gözlem Gücü'nde görev yaparken Suriye halkının yaşadığı acılara tanıklık ettiğini aktaran Harris, "Ömürde bir kere yaşanacak bir rejim değişikliği önümüzde. Suriye'nin geleceği, Suriyeliler tarafından barışçıl bir siyasi geçişin yanı sıra özgür ve adil bir seçimle belirlenmeli" dedi.

Dünya Harekete Geçmeli

Harris, Esed rejiminin sona ermesinin olumlu bir gelişme olduğunu ancak dünyanın, Suriye'deki kaosun önlenmesi için şimdiden harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.