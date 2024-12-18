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İrlanda Başbakanı Harris'ten İsrail'e Sert Eleştiri: Susturulamayız!

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak ülkesinin eleştirilerinin asla susturulamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 01:54
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 01:54
İrlanda Başbakanı Harris'ten İsrail'e Sert Eleştiri: Susturulamayız!

İrlanda Başbakanı Harris: "Susturulamayız!"

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin yaptığı sert eleştirilerinin, ülkesinin asla susturulamayacağını belirtti. Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki masum çocuklara olan eylemlerinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Harris'ten Kapatmaya Tepki

Harris, İsrail'in Dublin Büyükelçiliği'ni kapatacağını açıklamasının ardından Dun Laoghaire'de gazetecilere konuştu. Netanyahu'nun bu hamlesini "dikkat dağıtma diplomasisi" olarak nitelendiren Harris, özellikle sivil ölümlerine ve insani yardımların aksamasına dikkat çekti.

Harris, gazetecilere şöyle seslendi: "Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? Çocukları öldürmek, bence bu kınanacak bir şey. İnsanların açlığa terk edilmesi ve Gazze'de gördüğümüz sivil ölümlerinin boyutu da tekrar değerlendirilmelidir."

Diplomatik İlişkiler Sürecek

Harris, İsrail'le diplomatik ilişkileri sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Ancak, kimse İrlanda’yı susturamayacak," dedi. İrlanda'nın insan haklarına değer verdiğini ve uluslararası hukukun uygulanmasını beklediğini kaydeden Harris, 7 Ekim saldırısına da kınama getirdiklerini hatırlattı.

İnsani Kriz

Ölen, sakat kalan ve acı çeken çocuklar olduğunu biliyoruz” diyen Harris, Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini vurguladı. Harris, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına atfederek, insani yardımın azaldığını ve yardımın akışının durduğunu belirtti.

İsrail’in Tepkisi

Hatırlatacak olursak, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 15 Aralık'ta, İrlanda'nın Uluslararası Adalet Divanı nezdinde açılan "soykırım" davasına müdahil olma kararının ardından Dublin'deki büyükelçiliklerini kapatacaklarını açıklamıştı. Saar, İrlanda'nın Tel Aviv ile ilişkilerde 'tüm kırmızı çizgileri aştığını' öne sürmüştü.

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