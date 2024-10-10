İrlanda Başbakanı Harris'ten UNIFIL Açıklaması: Barış Gücüne Yapılan Saldırı Kabul Edilemez

İrlanda'dan Sert Tepki

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL)'ne ait bir gözlem kulesini hedef almasına şiddetle karşı çıktı. Harris, "Barış gücünü hedef almak asla kabul edilemez ve hoş görülemez. Barış Gücü askerlerinin giydiği mavi başlıklar kutsal olmalıdır." şeklinde konuştu.

Dayanışma Mesajı

Harris, yazılı açıklamasında UNIFIL askerlerine yönelik saldırıda yaralanan personelle dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, bölgede görev yapan İrlandalı askerlerin zarar görmediğini kaydetti.

Uluslararası Görevlerin Önemi

Başbakan, barış gücü askerlerinin uluslararası topluma hizmet ettiğini ve en zorlu bölgelerde görev yaptığını vurguladı. "Onlar muharip birlikler değil. Görevlerine her zaman saygı duyulmalıdır," dedi.

Ateşkes Çağrısı

Harris, İrlanda askerlerinin durumu hakkında sürekli bilgilendirildiğini belirterek, "Tüm tarafları acil ateşkes yapmaya çağırıyorum. Bu, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygular nitelikte olmalıdır," şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanından Ekstra Uyarı

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Micheal Martin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun UNIFIL pozisyonlarını hedef almasını güçlü şekilde kınıyorum. Bu durum, uluslararası insancıl hukuku ihlal etmektedir," ifadelerini kullandı. Martin, "İrlanda askerleri bu olaydan etkilenmedi ve hepsi güvende," dedi.

BMGK'nin 1701 Sayılı Kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu bölgenin silahsızlandırılmasını öngörmektedir. Ancak, bu alan uzun süredir Hizbullah'ın askeri nüfusu altında bulunmaktadır.