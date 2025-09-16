İrlanda Başbakanı Martin: BM raporu Gazze'de soykırımı net gösteriyor

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, BM soruşturma komisyonunun raporunun Gazze'de soykırım olduğunu net ortaya koyduğunu ve İsrail'in hesap vereceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:51
İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun raporuna atıfta bulunarak, BM raporuna göre bir soykırımın yaşandığı çok açık dedi ve İsrail hükümetinin yaşananlardan dolayı hesap vermek zorunda kalacağını vurguladı.

Douglas'taki parti etkinliği çıkışında gazetecilere konuşan Martin, raporu hazırlayan komisyonun başının Ruanda soykırımına ilişkin raporu da hazırlayan ekipte yer aldığını hatırlatarak, "Bu çok ciddi raporun gerçeklere dayanması ve kapsayıcı olmasından memnuniyet duyuyorum. Bu nedenle kimse onların vardığı yargıyı sorgulayamaz." ifadelerini kullandı.

Martin, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin 5 soykırım kriterinden 4'ünü içerdiğini belirterek, "Hepimiz buna şahidiz. Gazze'deki tüm binalar yıkıldı. Rapor, tüm konutların yüzde 90'ının yıkıldığını, eğitim kurumlarının yıkıldığını, sağlık altyapısının ve üreme sağlığı tesislerinin yok edildiğini gösteriyor. Bu, yeni doğumlara saldırdığınız anlamına geliyor." diye konuştu.

Dünyaya "Bu kanı ve sivil katliamını durdurun." diye seslenen Martin, tekrar BM raporuna göre bir soykırımın yaşandığı çok açık ifadesini kullanarak, İsrail hükümetinin hesap vereceğini tekrarladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın "Gazze yanıyor" sözlerine de değinen Martin, "İsrail hükümetinin davranışlarını nasıl bir zihin yönlendiriyor?" diye sordu ve ABD ile Avrupa'nın Gazze'de akan kanı durdurmak için sesini yükseltmesi gerektiğini ekledi.

