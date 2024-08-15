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İrlanda Başbakanı'ndan Gazze Açıklaması

Gazze'de 40 bin can kaybı, uluslararası utançtır; Harris diplomasi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:07
İrlanda Başbakanı'ndan Gazze Açıklaması

İrlanda Başbakanı'ndan Sert Açıklama

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 40 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesinin, uluslararası camianın utancı olması gereken bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Sosyal Medyada Yaptığı Paylaşım

Harris, X platformu'ndan yaptığı paylaşımda, "Gazze'de 40 bin kişinin ölümü, dünya için utanç verici bir dönüm noktasıdır. Uluslararası diplomasi, masum çocukları korumakta başarısız olmuştur" ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve Diplomasi Çağrısı

Buna ek olarak, İsrail'in bombardımanları durdurması ve Hamas'ın esirleri serbest bırakması gerektiğini vurguladı. Harris, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Gazze’deki Son Durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 5'e ulaştı. Bu ölümlerden 16 bin 314'ü çocuk.

İsrail ordusunun, yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin sığındığı okulları hedef alması ve bölgedeki altyapının yok olması, salgın hastalıkların yayılmasına neden oluyor. Yardım girişimlerinin de engellendiği Gazze'de açlık ve susuzluk büyük bir sorun haline geldi. Bebeklerin açlık yüzünden ciddi sağlık sorunları yaşadığı görüntüler medyaya yansıyor.

Filistin Sivil Savunma Kurumu ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, kimliği belirlenen 40 bin 5 kişi dışında, en az 10 bin Filistinlinin de enkaz altında yaşamını yitirdiğini ifade ediyor.

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