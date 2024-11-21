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İrlanda Başbakanı Simon Harris'ten UCM'ye Destek Çağrısı

İrlanda Başbakanı Simon Harris, UCM'nin rolüne saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:43
İrlanda Başbakanı Simon Harris'ten UCM'ye Destek Çağrısı

İrlanda Başbakanı Harris, UCM'nin Rölüne Saygı Çağrısı Yaptı

İrlanda Başbakanı Simon Harris, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrine dair önemli bir açıklama yaptı. Harris, "İrlanda UCM'nin üstlendiği role saygı duymaktadır. Mahkemenin hayati çalışmalarını yürütmesine destek verecek pozisyonda olan herkes de acilen böyle yapmalı," ifadelerini kullandı.

UCM'nin Tutuklama Emirleri Önemli Adımlar

Harris, İrlanda Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, UCM'nin tutuklama emirlerinin özellikle önemli adımlar olduğunu belirtti. Harris, "Mahkeme, Gazze'de insanlığa karşı işlenen cinayetler, zulümler ve diğer insanlık dışı suçlarla ilgili olarak Netanyahu ve Gallant'ın cezai sorumluluk taşıdığına dair makul gerekçeler olduğunu ileri sürüyor," dedi.

Ciddiyet Vurgusu

UCM kararında, öldürülen Hamas liderleriyle ilgili iddiaların da bulunduğunu dile getiren Harris, bu isimlerle ilgili iddiaların son derece ciddi olduğuna dikkat çekti. Gazze'de uzun süredir uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğini yineleyen Harris, uluslararası hukuka saygı duymanın şart olduğunu ifade etti.

Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısı

Harris, "Her şartta, her yerde ve her zaman uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğini, ihlallerden sorumlu olanların, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk karşısında hesap vermesi gerektiğini ısrarla dile getirdik," şeklinde konuştu. Ayrıca, acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve Gazze'ye insani yardımların artırılması çağrısını tekrarladı. Gazze'deki insani durumun daha fazla sürdürülemeyeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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