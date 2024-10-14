İrlanda Başbakanı, UNIFIL'e Yönelik Saldırıları Kınadı

İrlanda Başbakanı Simon Harris'ten Önemli Açıklamalar

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL)’ne yönelik artan saldırıları kınadı.

Uluslararası Hukukun İhlali

Başbakan Harris, görüşmede UNIFIL barış gücüne kasten saldırmanın uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı. İrlanda Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin odak noktasının Gazze ve Lübnan'daki zorla giden durumu ele almak olduğu belirtildi.

UNIFIL’in Güvenliği Ön Planda

Açıklamada, UNIFIL’in misyonuna ve yetkisine saygı gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Harris, İrlandalı personelin güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekerek, söz konusu saldırıların İrlanda halkı ve görevdeki personelin aileleri için derin bir endişe kaynağı olduğunu açıkladı.

Görüşmede Acil Ateşkes Çağrısı

Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması için Lübnan'da acil ateşkes çağrısı yapıldı. Gazze'deki insani kriz nedeniyle de İrlanda halkının endişeli olduğu ifade edildi.

İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırıları

UNIFIL, 10 Ekim tarihinde İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu. Bununla birlikte, dün İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki UNIFIL tesislerine tanklarla saldırarak tesisin kapılarını tahrip etti.

Esirler ve Dayanışma Mesajları

Simon Harris, görüşmede esirler ve aileleriyle de dayanışma içinde olduğunu belirtti ve esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, 7 Ekim tarihinin yıl dönümü sebebiyle Herzog’a başsağlığı dileklerini iletti.