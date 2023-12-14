İrlanda Başbakanından AB açıklaması: Güvenilirliğini kaybediyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, İsrail-Filistin çatışmasındaki son durum ve Gazze’ye yardımların ulaştırılması için çatışmalara ‘insani ara’ verilmesi başta olmak üzere çeşitli konuları görüşmek için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, AB’nin Filistinliler için adalet çağrısı yapması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği zirvesi öncesi Brüksel'de açıklamalarda bulunan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'dan bloğa Filistinliler için adalet çağrısı yapılması gerektiğini vurguladı. Varadkar açıklamasında, "Çifte standart olarak algılanan şey nedeniyle aslında dünyanın büyük bir kısmında güvenilirliğimizi kaybettik. Ve açıkçası bunda bazı gerçekler de var." ifadelerini kullandı.

Ekim ayında gerçekleştirilen, bir önceki AB toplantısında, üye ülkeler Gazze'ye yönelik 'sürekli, hızlı, güvenli ve engelsiz insani erişim' konusunda bir çağrıda bulunmuştu. Zirve başlamadan önce İrlanda Başbakanı Varadkar ile Belçika, Malta ve İspanya'nın liderleri, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e bir mektup yazarak, savaş ve ortaya çıkan insani felaket konusunda ciddi bir tartışmanın gündeme alınmasını talep etti.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, gazetecilere Gazze'de olması istenen ateşkes durumunun hayati önem taşıdığını ve cinayetlerin durdurulması gerektiğinin altını çizdi.