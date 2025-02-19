İrlanda Büyükelçisi Brosnan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i Ziyaret Etti

İrlanda'nın Büyükelçisi Antalya'da

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyaret, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama ile duyuruldu.

Başkan Böcek'ten Önemli Mesajlar

Böcek, Brosnan, Büyükelçilik Konsolosu Karen Vincent ve Antalya Fahri Konsolosu Seçkin Arkan'ı makamında ağırlayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan, Antalya'nın turizm, tarım ve ticaret alanında Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Ayrıca, kentin İrlandalı turistleri ağırladığını ifade eden Böcek, "Son yıllarda İrlanda'dan Antalya'ya gelen turist sayısında ciddi bir artış var. 2024 yılında Antalya'ya gelen İrlandalı turist sayısı yüzde 40 arttı. Antalya'mız ile İrlanda arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, kültürel ve ticari işbirliği olanakları üzerine çalışacağız. Kentimizin kalkınması ve uluslararası alandaki tanınırlığının artırılması için işbirliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Brosnan'dan Antalya'ya Hayranlık

Böcek'in ardından konuşan Clare Brosnan, yeni Büyükelçi olarak Antalya'yı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. İrlandalı vatandaşların kente olan ilgisine değinen Brosnan, "Son yıllarda İrlandalı vatandaşlarımızın Antalya'ya büyük bir ilgisi var. Ziyaretim süresince İrlandalı vatandaşlarımızın Antalya'yı neden tercih ettiğini daha yakından anladım. Antalya'nın çok güzel bir gastronomi kültürü var. Biz de bir tarım ülkesiyiz. Çevre ve sürdürülebilir tarım alanında güzel işbirlikleri yapabiliriz. Antalya ile çok güzel ortak noktalarımız var." şeklinde konuştu.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan (solda), Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i (sağda) ziyaret etti.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan (solda), Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i (sağda) ziyaret etti.