İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins: AB'nin Bazı Ülkeleri Gazze'deki Soykırıma Sessiz

Michael Higgins, BM komisyonu raporuna atıfta bulunarak, AB'nin bazı güçlü ülkelerinin Gazze'deki soykırıma sessiz kaldığını ve silah satışlarının sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 18:05
İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Offaly'de katıldığı bir etkinlikte İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

BM raporu ve soykırım vurgusu

Higgins, Birleşmiş Milletler'in BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan raporu değerlendirerek, komisyonun Soykırım Sözleşmesindeki kriterlere göre hareket ettiğine dikkat çekti.

"Artık soykırımı yapan ve soykırıma silahlandırarak destek veren ülkelerin BM üyeliğinden çıkarılması gibi uygulamaları hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyorum."

Higgins, ayrıca İsrail'e silah satan ülkelerin bu ticarete derhal son vermesi gerektiğini vurguladı ve AB içindeki bazı güçlü ülkelerin tepkisizliğini eleştirdi.

"Avrupa Birliği'nin (AB) bazı güçlü ülkeleri, insan yapımı, gerçekten korkunç bir işkenceyle bir deri bir kemik kalmış çocukları izlerken sessiz kalmayı seçiyor."

AB'nin tutumu ve devlet içindeki unsurlar

AB'nin bu sessizliği korurken ortak ve etkili hareket etmesinin zor olacağını söyleyen Higgins, ayrıca İsrail'de soykırımı teşvik eden bazı isimlerin devletin üst kademelerinde yer aldığını ifade etti.

Higgins'in açıklamaları, AB üyeleri ve uluslararası toplum üzerinde yeni tartışmalar başlatabilecek nitelikte.

