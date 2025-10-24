İrlanda'da cumhurbaşkanı seçimi: Oy kullanma işlemi başladı

İrlanda'da yaklaşık 3,5 milyon seçmen, Catherine Connolly ve Heather Humphreys arasında ülkenin 10. cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 14:45
İrlanda'da yaklaşık 3,5 milyon seçmen, ülkenin 10'uncu cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başladı.

Oy verme yöntemi ve takvim

Seçmenler, tercihlerini adaylardan birini işaretleyerek ya da aday isimlerinin yanına 1 veya 2 rakamlarını yazarak iki adaya öncelik sırasına göre oy verebilecek. Sandıklar saat 22.00'de (TSİ 00.00) kapanacak; sayım işlemi ise ertesi gün başlayacak. Yeni cumhurbaşkanının göreve başlama töreni 11 Kasım'da düzenlenecek.

Adaylar ve seçim dinamikleri

Seçimin başlıca iki adayı, sol ve İrlanda milliyetçilerinin adayı Catherine Connolly ile iktidar ortağı Fine Gael'in adayı Heather Humphreys. Ayrıca, ismi pusulalarda yer alan üçüncü aday Jim Gavin bulunuyor; Gavin, kiracısından fazla kira aldığı ortaya çıkınca seçimden çekildi ancak adaylar kesinleştikten sonra ismi pusulalarda kaldı. Anketler seçmenlerin yaklaşık %8'inin Gavin'i desteklediğini gösteriyor.

Bağlantılar, vaatler ve kampanya öncelikleri

Catherine Connolly, Sinn Fein'in de aralarında bulunduğu 7 parti ve bağımsızların desteğini alıyor. Anketlerde Connolly için %60'lara varan oy oranları öngörülüyor. Connolly, İrlanda adasının birleşmesi için toplumsal düzeyde adımlar atmayı ve Kuzey İrlanda'da halkla buluşmayı vaat ediyor; konut ve refah alanlarında da cumhurbaşkanının yetkilerini aşan çalışmalar yapma sözü veriyor.

Heather Humphreys ise kampanyasını ülke içi birlik, toplulukların güçlendirilmesi ve fırsat yaratma üzerine kuruyor. Humphreys, Protestan azınlıktan olması ve geçmişte İngiliz destekçisi görülmesinin dezavantaj olabileceğinin farkında olduğunu belirtiyor; buna karşın bunun, adadaki iki İrlanda arasında bir köprü kurma potansiyeli taşıdığını savunuyor. Humphreys, birleşme öncesinde toplumsal birlik, kültürel çeşitliliğin kabulü ve güven inşasının gerektiğini vurguluyor.

Seçim, ülke siyasetinde bir dönüm noktası niteliğinde görülüyor; kazanan isim Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yeni dönemin sembolü olacak.

İrlanda'da yaklaşık 3,5 milyon seçmenin, ülkenin 10'uncu cumhurbaşkanını belirleyeceği seçimlerde oy kullanma işlemi başladı. İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmak üzere eşi Sabina Higgins ile birlikte başkent Dublin'deki St. Mary’s Huzurevi'nde bulunan sandığa gitti. 2011 yılından bu yana görevde bulunan Higgins, iki dönemlik görev süresinin ardından son kez oy kullandı.

