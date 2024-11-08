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İrlanda'da Erken Seçim Kararı

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, 29 Kasım'da yapılacak erken seçim için Dail'i feshetti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:59
İrlanda'da Erken Seçim Kararı

İrlandalılar 29 Kasım'da Sandığa Gidiyor

İrlanda'yı etkileyen önemli siyasi gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Başbakan Simon Harris ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, parlamentonun alt kanadı olan Dail'i feshederek 29 Kasım'da erken seçim yapılacağını açıkladı.

Başbakan Harris'ten Açıklamalar

Görüşme öncesi açıklama yapan Başbakan Harris, koalisyon hükümetinin son beş yılı nasıl yönettiğine dair bilgiler aktardı. Kovid-19 pandemisinin ve Rusya-Ukrayna çatışmasının oluşturduğu zorluklara rağmen ülkeyi ayakta tutmak için önemli bütçeler hazırladıklarını vurguladı.

Harris, ayrıca İrlanda'nın konut ihtiyacını karşılamak adına atılan adımlara da dikkat çekerek, "Artık İrlanda halkından yeni bir yetki istemenin zamanı geldi," dedi.

Uluslararası Arenadaki Rolümüz

Uluslararası alanda "vicdanın ülkesi" olarak bilinen İrlanda'nın, geçmişi ve toplumsal değerleri sayesinde dünya genelindeki önemli konularda sesinin duyulduğunu belirten Harris, "Bunu en açık şekilde Filistin devletini tanımamızda görebilirsiniz. Küçük bir ülkeyiz ama dünya üzerindeki etkimizi hissediyoruz," şeklinde konuştu. Başbakanlık Görevi

Başbakan Harris, İrlanda Başbakanlığı görevini hayatındaki en onur verici görev olarak tanımlarken, yeniden başbakanlık yetkisi talep edeceğini ifade etti. "Bana güvenirseniz ben de her şeyimi veririm," şeklindeki sözleriyle güvenin önemine dikkat çekti.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Higgins, Dail'i feshederek, 29 Kasım'da yapılacak erken seçim için resmi adım atmış oldu. Böylece ülkedeki seçim kampanyaları da resmi olarak başlamış oldu.

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