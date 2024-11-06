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İrlanda'da Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi Başladı

ABD'nin İrlanda Büyükelçiliği önünde Filistin ile dayanışma amacıyla 3 günlük oturma eylemi gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:32
İrlanda'da Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi Başladı

İrlanda'da Filistin İçin Dayanışma Eylemi

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki ABD Büyükelçiliği önünde, Filistin ile dayanışma amacıyla 3 gün sürecek bir oturma eylemi gerçekleştirilmeye başlandı.

Protesto Amacı

Bu oturma eylemi, ABD'nin “Ölüm Elçiliği” olarak adlandırılan büyükelçiliği önünde, Beyaz Saray’ın İsrail’e sağladığı askeri ve mali desteği protesto etmek amacıyla düzenleniyor.

Eyleme Katılan Gruplar

Oturma eylemine, İrlanda Filistin Dayanışma Derneği, Filistin İçin Öğretmenler ve Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği gibi çeşitli insan hakları derneklerinden aktivistler katılıyor.

Slogan ve Talepler

Eylemciler, ABD’nin İsrail’e verdiği desteği eleştirerek, “ABD’nin Siyonist Savaş Suçlarını Finanse Etmesini Durdurun!” sloganıyla Filistin halkına destek çağrısında bulunuyor.

Eylemcilerin Açıklamaları

Eyleme katılan aktivistlerden Osaid Abed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail’in Gazze'deki soykırımında kullandığı silah ve ekipmanın ABD hükümeti tarafından sağlandığını vurgulamak istiyoruz.” sözlerini dile getirdi.

Bir diğer katılımcı Kevin O'Brian ise, “Bugün Gazze’deki soykırıma karşı protesto yapıyoruz. Gazze'de yaşanan bu yıkımı kolaylaştıran Amerikan hükümetini eleştiriyoruz. Filistin’i yok edemezler. Bu asla olmayacak, ama şimdi durup müzakere ederek bu trajediyi sonlandırmalılar.” şeklinde konuştu.

ABD'nin İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Büyükelçiliği önünde, ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri...

ABD'nin İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Büyükelçiliği önünde, ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri ve mali destekleri protesto etmek için üç günlük bir oturma eylemi başladı. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği, Filistin İçin Öğretmenler, Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği gibi insan hakları derneklerinin, aktivistlerin ve birçok insanın gün içinde katıldığı eylemde, katılımcılar ABD'nin İsrail'e sağladığı desteği eleştirerek "ABD'nin Siyonist Savaş Suçlarını Finanse Etmesini Durdurun!" sloganıyla Filistin halkına destek çağrısında bulundu.

ABD'nin İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Büyükelçiliği önünde, ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri...

ABD'nin İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Büyükelçiliği önünde, ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri ve mali destekleri protesto etmek için üç günlük bir oturma eylemi başladı. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği, Filistin İçin Öğretmenler, Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği gibi insan hakları derneklerinin, aktivistlerin ve birçok insanın gün içinde katıldığı eylemde, katılımcılar ABD'nin İsrail'e sağladığı desteği eleştirerek "ABD'nin Siyonist Savaş Suçlarını Finanse Etmesini Durdurun!" sloganıyla Filistin halkına destek çağrısında bulundu.

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