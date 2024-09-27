İrlanda'da İsrail'in İşgal Ürünlerine Karşı Büyük Yürüyüş

İrlanda'da İşgal Ürünlerine Karşı Eylem

Dublinde, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında üretilen ürünlerin ithalatının yasaklanması amacıyla düzenlenen 11 günlük yürüyüş sona erdi.

Bu yürüyüşte, 40 binden fazla imza toplanarak Parlamento yetkililerine sunuldu. Yürüyüş, Güney Kerry'de başlayıp, Dublin'deki Parlamento binası önünde yapılan büyük bir mitingle tamamlandı. Katılımcılar, "işgal ürünlerinin" yasaklanmasını talep etti.

Önemli İsimlerden Destek

Mitingin sunuculuğunu yapan İrlandalı futbolcu Michael Darragh Macauley, katılımcılarla buluştu. Ayrıca, 2018 yılında İşgal Altındaki Topraklar Yasası’nı meclise sunan Bağımsız Senatör Frances Black, kitleye seslendi:

"Altı yıl önce sunduğum yasayla beraber, Filistin'deki durum giderek kötüleşti. Dünya Gazze'deki savaşa odaklanırken, Batı Şeria'daki toprak gaspları devam ediyor. Bu durum karşısında ürün ticaretinin sürmesi ikiyüzlülüktür ve artık sona ermeli."

Ahlaki Bir Zorunluluk

Batı Şeria ve Gazze'deki ambulans gönüllüsü ve insan hakları savunucusu Caoimhe Butterly, konuşmasında önemli bir vurgu yaptı:

"Nelson Mandela'nın dediği gibi, Filistinlilerin özgürlüğü olmadan bizim özgürlüğümüz eksik kalır. Acil siyasi eylem için hala bir ahlaki zorunluluk var."

Dublin'deki mitingde, İrlanda ile Filistin arasındaki derin dayanışmayı yansıtan "Le Cúnamh na Déithe / In Shaa Allah" adlı müzik parçası da seslendirildi.