İrlanda'da İsrail Yerleşim Ürünlerine Yasa İçin Protesto

İrlanda'da Protesto Gösterileri

İrlanda'da, İsrailli yasa dışı yerleşim yerleriyle ticaretin yasaklanması amacıyla "İşgal Altındaki Topraklar Yasası" için Parlamento binası önünde protesto gösterileri düzenlendi.

Protestoların Amacı

Son üç gündür süren eylemlerde, göstericiler yasa tasarısının kabul edilmesi, Shannon Havaalanı'nın askeri amaçlarla kullanılmasının sona erdirilmesi ve hükümetin Gazze'deki sağlık sistemine destek sağlaması çağrısında bulundu.

Etkinlik sırasında, sağlık hizmetlerinin hedef olmadığını vurgulayan dövizler açıldı ve Filistin'e özel bestelenmiş şarkılar söylendi.

Katılımcıların Talepleri

Gösteriye katılan İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği'nin temsilcisi Dr. Katrina Barrett, AA muhabirine verdiği demeçte, Gazze'deki sağlık altyapısının büyük ölçüde yok olduğunu ve İsrail saldırıları sonucunda yaklaşık 1000 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini belirtti. Barrett, İrlanda hükümetinden Gazze'deki altyapıyı ve sağlık çalışanlarını koruması için harekete geçmesini vurguladı.

Barrett ayrıca, "Hükümetimizi yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacak tasarıyı geçirmeye teşvik ediyoruz. Ayrıca askeri teçhizat ve askeri personelin hava sahamızdan geçirilmelerini ve Shannon Havaalanı'nın bu amaçla kullanılmasını durdurmalarını istiyoruz," dedi.

Kamuoyu Destekleri

Tasarıya ilişkin yapılan anket sonuçlarına göre, 7 bin 357 oy ile katılımcıların %82'si bu yasayı desteklemektedir.

Yasanın İçeriği

"İşgal Altındaki Topraklar Yasası", İrlanda'da işgal altındaki topraklardan gelen mal ve hizmetlerin ithalatını yasaklamayı amaçlıyor. Bu tasarı, 2018 yılında Bağımsız Senatör Frances Black tarafından önerilmiş olup, özellikle İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinden gelen ürünleri hedef almaktadır. Kabul edilmesi durumunda, İrlanda bu alanda yasa çıkaran ilk Avrupa ülkesi olacak.

İrlanda'da, İsrailli yasa dışı yerleşim yerleriyle ticaretin yasaklanmasını amaçlayan "İşgal Altındaki Topraklar Yasası"nın yürürlüğe girmesi talebiyle Parlamento binası önünde gösteri yapıldı. Üç gündür süren protestolarda, göstericiler "İşgal Altındaki Topraklar Yasası" adlı tasarının kabul edilerek yürürlüğe girmesi, Shannon Havaalanı'nın İsrail lehine askeri amaçlarla kullanılmasının durdurulması ve hükümetin Gazze'deki sağlık çalışanları ile sağlık sistemine destek sağlaması çağrısında bulundu. Gösteride, "Sağlık hizmeti hedef değil", "Gazze'ye yardım şimdi", "Ateşkes şimdi" yazılı dövizler açıldı ve Filistin'e özel olarak yazılmış şarkılar söylendi.

İrlanda'da, İsrailli yasa dışı yerleşim yerleriyle ticaretin yasaklanmasını amaçlayan "İşgal Altındaki Topraklar Yasası"nın yürürlüğe girmesi talebiyle Parlamento binası önünde gösteri yapıldı. Üç gündür süren protestolarda, göstericiler "İşgal Altındaki Topraklar Yasası" adlı tasarının kabul edilerek yürürlüğe girmesi, Shannon Havaalanı'nın İsrail lehine askeri amaçlarla kullanılmasının durdurulması ve hükümetin Gazze'deki sağlık çalışanları ile sağlık sistemine destek sağlaması çağrısında bulundu. Gösteride, "Sağlık hizmeti hedef değil", "Gazze'ye yardım şimdi", "Ateşkes şimdi" yazılı dövizler açıldı ve Filistin'e özel olarak yazılmış şarkılar söylendi.