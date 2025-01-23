İrlanda'da Michael Martin İkinci Kez Başbakan Seçildi

İrlanda'da Micheal Martin İkinci Kez Başbakan Oluyor

İrlanda'nın Fianna Fail partisinin lideri Micheal Martin, parlamentonun alt kanadı Dail'de gerçekleştirilen oylamanın ardından ikinci kez ülkenin başbakanı olarak seçildi.

Yerel basın kaynaklarına göre, Martin, yapılan oylamada 76'ya karşı 95 oy alarak yeni başbakanlık görevine layık görüldü. Bugün, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'i resmi konutunda ziyaret edecek ve Higgins'in onayını aldıktan sonra resmen göreve başlayacak.

Yeni Kabine Üyeleriyle Görüşmeler

Martin, göreve başlamadan önce yeni kabinesindeki bakan adaylarıyla bir araya gelerek kabine üyelerini belirleyecek. Daha önce 2020-2022 yılları arasında Fianna Fail ile Fine Gael ve Yeşiller'in oluşturduğu koalisyon hükümetinin başbakanlığını yapmıştı.

Yeni Hükümet İçin Anlaşma Sağlandı

İrlanda'da merkez sağ partiler Fine Gael, Fianna Fail ve Bölgesel Bağımsız Grup (RİG), 14 Ocak tarihinde yeni hükümetin kurulması için anlaşmaya vardılar. Bu anlaşmaya göre, Micheal Martin hükümetinin ilk bölümünde başbakanlık görevini üstlenecek, ardından bu görevi Fine Gael'e devredecek.

Seçim Sonuçları ve Parti Dağılımı

İrlanda'daki son genel seçimler 29 Kasım 2024'te gerçekleştirildi. Bu seçimlerde, merkez sağ Fianna Fail partisi %21,9 oy oranı ile 48 sandalye kazanarak birinci parti oldu. Mevcut Başbakan Simon Harris liderliğindeki Fine Gael ise %20,8 oy alınca 38 sandalye elde etti. Sol milliyetçi Sinn Féin partisi de %19 oy oranıyla 39 sandalye kazandı. Oluşan siyasi tabloda hiçbir parti, tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamadı.

Önceki genel seçimler ise 8 Şubat 2020'de yapıldı ve 27 Haziran 2020'de Fine Gael ve Fianna Fail ile Yeşiller'in oluşturduğu koalisyon hükümeti görevine başladı.