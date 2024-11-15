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İrlanda'da 'Soykırımı Finanse Etmeyi Durdurun' Protestosu

İrlanda'da vatandaşlar, İsrail tahvillerinin satışını protesto ederek, 'soykırımı finanse etmeyi durdurun' çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:48
İrlanda'da 'Soykırımı Finanse Etmeyi Durdurun' Protestosu

Protestolar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İrlanda'da, İsrail tahvillerinin satışına karşı çıkan vatandaşlar, "soykırımı finanse etmeyi durdurun" çağrısıyla başkent Dublin'de protesto düzenledi. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği (IPSC) tarafından gerçekleştirilen bu etkinlikte, katılımcılar, İrlanda Merkez Bankası önünde toplandı.

İsrail Tahvillerine Tepki

Protestoda, katılımcılar, İrlanda Merkez Bankası'nın İsrail tahvillerini onaylamasının etik olmadığını vurgulayarak, Avrupa genelinde bu tahvillerin satışının durdurulması talebinde bulundular. "Soykırımı finanse etmeyi durdurun" sloganı dikkat çekti.

Önemli İsimler Konuştu

Protestoya, Bağımsız Senatör Alice Mary Higgins, Milletvekili Richard Boyd Barrett ve eski İrlanda Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Des Geraghty katılarak konuşmalar yaptı. Yapılan konuşmalarda, İsrail tahvillerinin İrlanda'da satılmasının yarattığı etik sorunlar gündeme getirildi. Özellikle, İrlanda hükümeti ve Merkez Bankası'nın Gazze'deki insani krize karşı harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Senatör Higgins'in Açıklamaları

Senatör Higgins, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İrlanda Merkez Bankası'nın İsrail'e desteğinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Higgins, geçmişte İngiltere üzerinden satılan tahvillerin 2021'de Brexit sonrası İrlanda’nın kontrolüne geçtiğini vurguladı.

Higgins, "Para ve silahları finanse eden para akışının yardımcıları olmamalıyız. Gazze’deki yaşanan insani dramdan kar elde etmek de bir suç ortaklığıdır," dedi. Ayrıca, Merkez Bankası'nın AB düzenlemeleri nedeniyle kısıtlı olduğunu ancak bu tahvillerin satışını durdurma yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Yasal Düzenlemeler ve İhtiyaçlar

“İrlanda Merkez Bankası, tahvillerin satışından sorumlu olan bir otorite olarak üzerinde bir sorumluluk taşımaktadır,” diyen Higgins, bu tahvillerin satışının incelenmesini ve durdurulmasını talep etti. Ayrıca, İrlanda devleti de borsa düzenlemeleri ile yatırımcıları uluslararası hukuka aykırı durumlardan koruyabilir,” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İrlanda'da İsrail tahvillerinin satışına karşı çıkan vatandaşlar, "soykırımı finanse etmeyi...

İrlanda'da İsrail tahvillerinin satışına karşı çıkan vatandaşlar, "soykırımı finanse etmeyi durdurun" çağrısıyla protesto düzenledi. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği (IPSC) tarafından başkent Dublin'deki İrlanda Merkez Bankası binası önünde düzenlenen protestoda, katılımcılar İsrail tahvillerinin İrlanda'da satışına karşı bir araya geldi. "Soykırımı finanse etmeyi durdurun" sloganıyla yapılan protestoda, İrlanda Merkez Bankasının İsrail tahvillerini onaylamasının etik olmadığı vurgulandı ve Avrupa genelinde bu tahvillerin satışının durdurulması talep edildi.

İrlanda'da İsrail tahvillerinin satışına karşı çıkan vatandaşlar, "soykırımı finanse etmeyi...

İrlanda'da İsrail tahvillerinin satışına karşı çıkan vatandaşlar, "soykırımı finanse etmeyi durdurun" çağrısıyla protesto düzenledi. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği (IPSC) tarafından başkent Dublin'deki İrlanda Merkez Bankası binası önünde düzenlenen protestoda, katılımcılar İsrail tahvillerinin İrlanda'da satışına karşı bir araya geldi. "Soykırımı finanse etmeyi durdurun" sloganıyla yapılan protestoda, İrlanda Merkez Bankasının İsrail tahvillerini onaylamasının etik olmadığı vurgulandı ve Avrupa genelinde bu tahvillerin satışının durdurulması talep edildi.

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