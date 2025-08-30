İrlanda'dan AB'ye Uyarı: Simon Harris'ten İsrail'e Somut Adım Çağrısı

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris: AB Somut Adımlar Atmalı

Kopenhag öncesi sert uyarı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenecek gayriresmi Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'nın artık sadece kınama cümleleriyle yetinemeyeceğini vurguladı.

Harris, Gazze'deki durum için "Gazze'de devam eden korkunç soykırımın sürdüğü bir ortamda artık kınama cümleleri yeterli değil." ifadelerini kullandı ve bölgede yiyecek arayan çaresiz insanlar, kıtlık manzaraları ile artan askeri saldırıların şok edici olduğunu belirtti.

Acil bir ateşkese, esirlerin koşulsuz salıverilmesine ve engelsiz insani yardımlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Harris, AB'nin İsrail'in insan hakları yükümlülüklerini ihlal eden eylemlerine karşı somut önlemler almasının önemine dikkat çekti.

Harris, Avrupa'nın harekete geçmesi gerektiğini şu sözlerle açıkladı: "İsrail’in AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamındaki insan hakları yükümlülüklerini ihlal eden eylemlerine karşı AB'nin somut önlemler alarak hemen harekete geçmesi son derece önemlidir." Ayrıca, ateşkesi sağlamak ve kıtlığı sona erdirmek için baskıyı en üst düzeye çıkarmak gerektiğini belirtti.

Avrupa düzeyinde yapılan çalışmalar sonucunda 10 potansiyel önlem belirlendiğini hatırlatan Harris, "Artık Avrupa’nın harekete geçme zamanı. Bugün Kopenhag’da yapılacak toplantıya İrlanda halkı adına götürdüğüm mesaj da budur." dedi.

Harris, Birliğin güvenilirliğini koruması için üye ülkelerin birlikte ve somut adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer Avrupa birlikte hareket etmeyi reddederse benzer düşünceye sahip ülkelerin bir araya gelip hangi adımı atacaklarını ele alacakları bir ortama ihtiyaç duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kamuoyuna yönelik paylaşımında ve ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayımladığı videoda Harris, "AB, İsrail'e karşı ortak hareket edip yaptırım uygulamayacaksa ne zaman uygulayacak? Daha ne olması gerekiyor? Çocuklar açlıktan ölüyor." ifadelerini kullandı.

Harris, çocukların açlıktan ağlayacak güçlerinin kalmadığını, uluslararası örgütlerin Gazze'de kıtlık olduğunu belirttiğini aktararak, "Bir soykırım yaşanıyor. Artık 'Ateşkes istiyorum.' demek ve eylemleri kınamak yeterli değil." dedi.

Son olarak Harris, "Yapmamız gereken şey, Netanyahu hükümetinin çocukları ve sivilleri öldürmesini durdurmak." sözleriyle AB vatandaşlarının Birliğin İsrail'e karşı yeterli adım atmaması nedeniyle rahatsız olduğunu ve Avrupa'nın sahip olduğu değerleri korumak için harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladı.