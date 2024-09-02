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İrlanda'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunarak bölgede barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:40
İrlanda'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

İrlanda, Gazze İçin Acil Ateşkes Talep Etti

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Micheal Martin, Gazze’deki çatışmaların durdurulması için acil ateşkes çağrısında bulundu. Martin, ülkesinin barış çabalarını sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

İran İle Görüşme ve Barış Çağrısı

İrlanda Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bilgilere göre, Martin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, taraflara itidal çağrısında bulundu. Martin, İran’ın bu konuda üzerindeki sorumluluğu hatırlatarak, nüfuzunu olumlu yönde kullanması gerektiğini vurguladı.

Gazze’de ve bölge genelinde acil ateşkes ihtiyacını yineledim,” diyen Martin, barış sağlanmadığı takdirde artan şiddet sarmalının bölgesel savaşa dönüşme ihtimaline dikkat çekti.

Avrupa Birliği’nin Barış Arayışı

Martin ayrıca, Avrupa Birliği’nin (AB), bölge genelinde barışa bağlılık gösterme konusunda ciddi olması durumunda İran ile ilişki kurmaya hazır olduğunu belirtti. Görüşmede ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırganlık da gündeme geldi ve Martin, İran’ı Rusya’ya sağladığı askeri desteği durdurmaya çağırdı.

Çatışmaların Genel Değerlendirmesi

7 Ekim 2023’te Hamas’ın, İsrail’e yönelik düzenlediği kapsamlı saldırıyla başlayan çatışmalar sonucu, İsrail tarafında 1200 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin 132 kişi yaralandı. Gazze’de ise, 40 bin 786 Filistinli’nin hayatını kaybettiği ve sayısız kişinin yaralandığı bildirilmektedir. Sivil altyapı hedef alınıp tahrip edilirken, hastaneler ve eğitim kurumları da saldırılara maruz kalmaktadır.

İsrail Ordusu ve Çatışmaların Seyri

İsrail ordusu, çatışmaların başlamasından bu yana 339’unu karadan olmak üzere toplam 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin de yaralandığını duyurdu. 24 Kasım 2023’te başlayan ve 4 gün süren insani ara ile birlikte 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır; ancak İsrail, çok sayıda Filistinliyi hala alıkoymaya devam etmektedir.

Daha geniş bir perspektif içinde, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de 681 Filistinli, çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Tüm bu gelişmeler, bölgedeki gerginliği artırırken, uluslararası toplumun barış arayışlarını daha da kritik hale getirmektedir.

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