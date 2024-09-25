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İrlanda'dan İsrail'in Lübnan Saldırılarına Tepki: Topyekun Savaş Riski

İrlanda Başbakanı, İsrail'in Lübnan saldırılarının dünya için büyük riskler taşıdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 18:37
İrlanda'dan İsrail'in Lübnan Saldırılarına Tepki: Topyekun Savaş Riski

İrlanda, İsrail’in Lübnan’a Saldırılarını Kınıyor

İrlanda’nın Başbakanı Simon Harris, İsrail’in Gazze’den sonra Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarının "topyekun savaş riski" taşıdığını belirtti.

BM ile Görüşme ve Tırmanan Gerginlikler

Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta gerçekleştirdiği görüşmede, Orta Doğu'daki tehlikeli durumu ve can kayıplarını vurguladı. İsrail’in Lübnan'ın güneyindeki sivil alanları bombalamasını ve Hizbullah'ın İsrail'e roket atmasını şiddetle kınadı.

Derin Sonuçlar ve Güvenlik Önlemleri

Başbakan Harris, bölgede yaşanan şok edici can kayıplarına rağmen, tarafların olumsuz gidişi durdurmak için hala şansının olduğunu ifade etti. "Gazze harabeye dönmüş durumda. Lübnan’da ikinci bir cephe açmak felaket olur," dedi.

Harris, UNIFIL içerisinde görev yapan İrlandalı birliklerin güvenliğinin son derece önemli olduğunu belirtti. Genel Sekreter, UNIFIL'in her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olduğunu bildirdi. Ayrıca, İrlanda hükümeti, Lübnan'da bulunan tüm İrlandalı sivilleri ülkeyi derhal terk etmeye çağırdı.

Lübnan’daki Can Kaybı ve Göçler

İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan’a yönelik gerçekleştirdiği yüzlerce hava saldırısında, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 609 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 500 bine ulaştığı bildirildi.

Bölgeden başkent Beyrut ve kuzey illerine göç dalgasının devam ettiği gözlemleniyor.

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