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İrlanda'dan İsrail Savunma Bakanı'na Sert Tepki: Yararsız ve Dikkat Dağıtıcı

İrlanda, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Filistinlilerin kabulü yönündeki açıklamalarını eleştirerek, güvenli dönüşün öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 19:28
İrlanda'dan İsrail Savunma Bakanı'na Sert Tepki: Yararsız ve Dikkat Dağıtıcı

İrlanda'dan Sert Cevap!

İrlanda, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, "İspanya, İrlanda ve Norveç gibi İsrail'i eleştiren ülkelerin Gazze'deki Filistinlileri kabul etmesi gerektiği" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris'in sözcüsü, yapılan açıklamaların Filistin halkının güvenli şekilde evlerine dönmesi amacıyla çeliştiğini belirtti. Sözcü, bu tür yorumların "yararsız ve dikkat dağıtıcı" olduğunu vurguladı.

İrlanda'nın Öncelikleri

Sözcü, İrlanda ve uluslararası toplumun prioritesinin, Gazze'deki ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yönelik insani yardımın artırılması olduğunu kaydetti.

Bunun yanı sıra, Gazze'nin yeniden inşası bakımından iki devletli çözümü destekleyecek siyasi sürecin önemini vurguladı.

Katz'ın Zorla Yerinden Etme Planı

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusuna, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla tahliyesine yönelik bir plan hazırlaması talimatını verdi. Bu planın, kara yolunun yanı sıra deniz ve hava yoluyla da tahliyeleri içereceği ifade edildi.

Katz ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin farklı ülkelere sürgün edilmesine dair görüşlerini desteklediğini söyledi. Onunla birlikte Kanada'nın da geçmişte Gazze sakinlerini kabul etmek istediğini belirtti.

Sözlerini sürdüren Katz, İspanya, İrlanda ve Norveç gibi ülkelerin Gazze'deki Filistinlileri kabul etmek zorunda olduğunu savunarak, bu konudaki baskının artırılacağını belirtti.

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