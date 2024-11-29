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İrlanda Erken Genel Seçimlerine Gidiyor: Seçmenler Sandık Başında

İrlanda'da halk, Başbakan Simon Harris'in koalisyon hükümetini feshetmesiyle erken genel seçimler için oy kullanıyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:30
İrlanda Erken Genel Seçimlerine Gidiyor: Seçmenler Sandık Başında

İrlanda Erken Genel Seçimleri İçin Sandık Başında

İrlanda'da halk, Başbakan Simon Harris'in koalisyon hükümetini görev süresinin dolmasından önce feshetmesiyle erken genel seçimler için sandık başına gidiyor. Yerel saatle 07.00'de (TSİ 10.00) başlayan oy verme işlemi, 22.00'de (TSİ 01.00) sona erecek.

Yaklaşık 3,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İrlanda'da yapılan seçim sonucunda, 174 milletvekili 5 yıllığına İrlanda Parlamentosunun alt kanadı Dail'e girmeye hak kazanacak.

Seçimde Hangi Partiler Yer Alıyor?

Genel seçimlere katılan en büyük üç parti, Başbakan Simon Harris'in liderliğindeki merkez sağ Fine Gael, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'in liderliğindeki merkez sağ Fianna Fail ve Mary Lou McDonald'ın liderliğindeki ana muhalefet partisi Sinn Fein olarak öne çıkıyor.

Yeşiller Partisi, bağımsız adaylar ve diğer küçük partiler de seçimde yarışacak. Son anketlere göre, bağımsız adaylar yaklaşık %20 oy oranı ile dikkat çekerken, küçük partilerin hiçbiri %5'in üzerine çıkamıyor.

Üç büyük partinin oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu tahmin ediliyor. Anketler, seçim sonrasında koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bunun nedenleri arasında, hiçbir partinin tek başına çoğunluğu elde edecek kadar aday göstermemesi de yer alıyor.

Oy Sayım İşlemleri ve Önemli Başlıklar

Sandıkların kapanmasının ardından oylar seçim bölgesi sayım merkezlerine gönderilecek ve ertesi gün sayım işlemine başlanacak. Oyların sayımının birkaç gün sürebileceği öngörülüyor.

İrlanda'da erken genel seçim sonrası kurulacak yeni hükümet, ekonomik zorluklar, göç ve konut krizi gibi halkın gündemindeki temel sorunlara çözüm arayışını belirlemede ilk adımı teşkil edecek. Seçim sonuçları, ülkede siyasi dengelerin nasıl şekilleneceğine dair kritik bir gösterge olacak.

Son genel seçimler 8 Şubat 2020 tarihinde düzenlenmiş ve 27 Haziran 2020'de Fine Gael ve Fianna Fail ile Yeşiller'in oluşturduğu üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştu. 2016'da yapılan seçimde de Fine Gael %25,5, Fianna Fail %24,3 ve Sinn Fein %13,8 oranında oy almıştı. Fine Gael, bağımsız milletvekillerinin desteği ve Fianna Fail'in örtülü onayıyla azınlık hükümeti kurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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