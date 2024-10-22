DOLAR
34,23 0,06%
EURO
37 0,09%
ALTIN
3.022,48 -0,95%
BITCOIN
2.305.219,76 0,54%

İrlanda, İsrailli Yerleşimlerle Ticarette Yasak Getirmeyi Kararlaştırıyor

İrlanda, yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamayı hedefleyen yasa tasarısını yeniden gözden geçirecek.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 20:30
İrlanda, İsrailli Yerleşimlerle Ticarette Yasak Getirmeyi Kararlaştırıyor

İrlanda'nın Yasa Tasarısı Üzerine Yeni Gelişmeler

İrlanda, "İsrailli yasa dışı yerleşim yerleriyle" ticareti yasaklamayı amaçlayan ve 2018 yılından bu yana beklemede olan yasa tasarısını gözden geçireceğini duyurdu. Hükümet, bu tasarının anayasa ve Avrupa Birliği (AB) hukuku ile uyumlu hale getirilmesi için gerekli değişikliklerin hazırlanacağını belirtti.

Micheal Martin'den Açıklama

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Micheal Martin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail’in yerleşim faaliyetleri ve bunlar etrafındaki ticaretin ele alınacağını ifade etti. Martin, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Filistin topraklarını işgalin hukuka aykırı olduğuna dair görüşüne atıfta bulunarak, tüm ülkelere bu durumun sürdürülmesine yardımcı olmama yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Yasa Tasarısının Gözden Geçirilmesi

Martin, UAD'nin tavsiyeleri ışığında, yasa tasarısının incelenip gerekli düzenlemelerin yapılacağına dair şunları kaydetti: "Çözülmesi gereken bir dizi karmaşık politika ve hukuki mesele bulunmaktadır. Hükümet, bu çalışmayı ilerletmeye kararlıdır." Ayrıca, yasanın gözden geçirilmesi sürecinde Başsavcı Rossa Fanning ve ilgili bakanlarla istişarelerde bulunulacağını ifade etti.

AB İle İlişkiler ve Ticaret

Martin, İrlanda'nın uluslararası ticaret üzerindeki etkilerinin AB’nin münhasır yetkisi kapsamında bulunduğunu belirterek, hükümetin odak noktasının AB düzeyinde harekete geçmek olduğunu vurguladı. AB’ye yönelik olarak, "AB-İsrail ilişkilerini kapsamlı şekilde gözden geçirmesi" çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

İnsani Yardım Talebi

Martin, İrlanda’nın, Gazze ve Batı Şeria'daki geçici durumu iyileştirmek için insani yardım ve acil ateşkes taleplerini sürdüreceğini de sözlerine ekledi. Hükümetin hedefinin, işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik ticari kısıtlamalar olduğu ifade edildi.

Son olarak, 2018 yılında gündeme getirilen ve hâlâ askıda olan "İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı"nın, İrlanda’nın İsrail’in yasa dışı yerleşim yerleriyle ticaretini yasaklamayı hedeflediği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Zeytinburnu'nda 4 Katlı İş Merkezinde Yangın
3
BM Genel Sekreteri Guterres, BRICS Zirvesi'nde Olacak
4
BM Komiseri Volker Türk'ten İsrail'in Hastane Saldırısına Sert Tepki
5
Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
6
İsrailli Yerleşimcilerin El Halil ve Selfit'teki Baskınları
7
Konya'da Kadın Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak