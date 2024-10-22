İrlanda, İsrailli Yerleşimlerle Ticarette Yasak Getirmeyi Kararlaştırıyor

İrlanda'nın Yasa Tasarısı Üzerine Yeni Gelişmeler

İrlanda, "İsrailli yasa dışı yerleşim yerleriyle" ticareti yasaklamayı amaçlayan ve 2018 yılından bu yana beklemede olan yasa tasarısını gözden geçireceğini duyurdu. Hükümet, bu tasarının anayasa ve Avrupa Birliği (AB) hukuku ile uyumlu hale getirilmesi için gerekli değişikliklerin hazırlanacağını belirtti.

Micheal Martin'den Açıklama

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Micheal Martin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail’in yerleşim faaliyetleri ve bunlar etrafındaki ticaretin ele alınacağını ifade etti. Martin, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Filistin topraklarını işgalin hukuka aykırı olduğuna dair görüşüne atıfta bulunarak, tüm ülkelere bu durumun sürdürülmesine yardımcı olmama yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Yasa Tasarısının Gözden Geçirilmesi

Martin, UAD'nin tavsiyeleri ışığında, yasa tasarısının incelenip gerekli düzenlemelerin yapılacağına dair şunları kaydetti: "Çözülmesi gereken bir dizi karmaşık politika ve hukuki mesele bulunmaktadır. Hükümet, bu çalışmayı ilerletmeye kararlıdır." Ayrıca, yasanın gözden geçirilmesi sürecinde Başsavcı Rossa Fanning ve ilgili bakanlarla istişarelerde bulunulacağını ifade etti.

AB İle İlişkiler ve Ticaret

Martin, İrlanda'nın uluslararası ticaret üzerindeki etkilerinin AB’nin münhasır yetkisi kapsamında bulunduğunu belirterek, hükümetin odak noktasının AB düzeyinde harekete geçmek olduğunu vurguladı. AB’ye yönelik olarak, "AB-İsrail ilişkilerini kapsamlı şekilde gözden geçirmesi" çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

İnsani Yardım Talebi

Martin, İrlanda’nın, Gazze ve Batı Şeria'daki geçici durumu iyileştirmek için insani yardım ve acil ateşkes taleplerini sürdüreceğini de sözlerine ekledi. Hükümetin hedefinin, işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik ticari kısıtlamalar olduğu ifade edildi.

Son olarak, 2018 yılında gündeme getirilen ve hâlâ askıda olan "İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı"nın, İrlanda’nın İsrail’in yasa dışı yerleşim yerleriyle ticaretini yasaklamayı hedeflediği belirtildi.