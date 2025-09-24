İrlanda: Küresel Sumud Filosu'ndakilerin Güvenliği Öncelik Olmalı

Harris: Filodakilerin güvenliği uluslararası toplum için öncelik olmalı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen İHA saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada gelişmelerden endişe duyduğunu ve gece boyunca durum hakkında bilgilendirildiğini bildirdi.

"Filodakilerin güvenliği ve esenliği uluslararası toplum için bir öncelik olmalıdır." ifadesini kullanan Harris, Dışişleri Bakanlığı'nın filodakilerle doğrudan temas halinde olduğunu ve İrlanda vatandaşları için konsolosluk desteği sağlanacağını kaydetti.

Harris, saldırıyı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, "Uluslararası hukukun neye izin verdiği ve vermediği bellidir. Sivilleri ya da insani yardım filosunu hedef alan herhangi bir faaliyet açıkça uluslararası hukukun ihlalidir." açıklamasında bulundu.

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Harris, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB üyesi muhataplarıyla konuyu ele aldığı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Harris, "Endişelerimizi Tel Aviv'e ortak bir şekilde dile getirmeyi, filodaki herkesin güvenliği ile esenliğinin sağlanması için neler yapılabileceğini ele aldık." ifadelerini kullandı ve bunun yanı sıra konuyu BM'de yapılacak İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel İttifak toplantısındaki konuşmasında gündeme getirmeyi planladığını aktardı.

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcılar kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulandı.