İrlanda: Küresel Sumud Filosu'ndakilerin Güvenliği Öncelik Olmalı

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İHA saldırısını kınadı ve filodakilerin güvenliğinin uluslararası öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:55
İrlanda: Küresel Sumud Filosu'ndakilerin Güvenliği Öncelik Olmalı

İrlanda: Küresel Sumud Filosu'ndakilerin Güvenliği Öncelik Olmalı

Harris: Filodakilerin güvenliği uluslararası toplum için öncelik olmalı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen İHA saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada gelişmelerden endişe duyduğunu ve gece boyunca durum hakkında bilgilendirildiğini bildirdi.

"Filodakilerin güvenliği ve esenliği uluslararası toplum için bir öncelik olmalıdır." ifadesini kullanan Harris, Dışişleri Bakanlığı'nın filodakilerle doğrudan temas halinde olduğunu ve İrlanda vatandaşları için konsolosluk desteği sağlanacağını kaydetti.

Harris, saldırıyı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, "Uluslararası hukukun neye izin verdiği ve vermediği bellidir. Sivilleri ya da insani yardım filosunu hedef alan herhangi bir faaliyet açıkça uluslararası hukukun ihlalidir." açıklamasında bulundu.

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Harris, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB üyesi muhataplarıyla konuyu ele aldığı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Harris, "Endişelerimizi Tel Aviv'e ortak bir şekilde dile getirmeyi, filodaki herkesin güvenliği ile esenliğinin sağlanması için neler yapılabileceğini ele aldık." ifadelerini kullandı ve bunun yanı sıra konuyu BM'de yapılacak İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel İttifak toplantısındaki konuşmasında gündeme getirmeyi planladığını aktardı.

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcılar kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da inşaatta asansör boşluğuna düşen sıva ustası öldü
2
Politico: Trump Müslüman Liderlere Batı Şeria İlhakına İzin Vermeyeceğini Söyledi
3
Azerbaycan, Eurovision İddialarını Yalanladı
4
Fransa'dan Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Kınama: Deniz Hukuku Vurgusu
5
Erdoğan ile Şara New York'ta Görüştü: Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Bekleniyor
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü
7
Pezeşkiyan: İran nükleer bomba üretme peşinde değil

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası