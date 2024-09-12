İrlanda'nın İsrail'in BM Personeline Yönelik Saldırısını Kınaması

İrlanda, İsrail'in Saldırısını Kınadı

İrlanda'nın Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir Birleşmiş Milletler (BM) okulu ile ilgili olarak düzenlediği saldırı sonucunda 6 BM personelinin ölümünü kınadı.

İnsan Hayatının Önemi Vurgulanıyor

Martin, özellike sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımında, "Gazze'de 6 UNRWA çalışanının ölümüne neden olan bu hava saldırılarını şiddetle kınıyorum," diyerek duyduğu üzüntüyü ifade etti. Dışişleri Bakanı, yardım çalışanlarının insanlara hayati önem taşıyan gıda ve malzeme sağlamak için büyük riskler aldıklarını belirtti ve bu kişilerin korunmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

İsrail'in Ardışık Saldırıları

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, El-Cauni Okulu'na yapılan saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği, bunlar arasında kadınlar ve çocukların yer aldığı bilgisini paylaştı. Ayrıca, bu saldırının İsrail ordusunun aynı okula gerçekleştirdiği 5. saldırı olduğu belirtildi.