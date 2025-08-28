İrlanda, Rusya'nın Kiev'e Füze Saldırılarını Kınadı

Harris: Saldırılar sivil altyapıya zarar verdi, diplomatik adım atıldı

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris, Ukrayna'da Avrupa Birliği Delegasyon binası ile İngiltere merkezli British Council binasının hasar gördüğü Rus saldırılarını şiddetle kınadı.

Harris, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarına tepki gösterdiğini belirtti ve saldırıların Kiev'deki AB Delegasyonu binası dahil sivil altyapıya zarar verdiğini vurguladı.

Dün gece Kiev'de yaşananlara duyduğumuz öfkeyi açıkça belirtmek üzere, bu sabah buradaki Rusya büyükelçiliğinde bulunan temsilcinin (Dışişleri Bakanlığına) çağrılması yönünde talimat verdim. Rusya, suç teşkil eden saldırılarını derhal durdurmalı ve tam ve koşulsuz ateşkes kabul etmeli.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise başkent Kiev'e düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Kiev'e yönelik hava saldırısı sonucu AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyururken; İngiltere Başbakanı Keir Starmer de British Council'ın binasının saldırıda hasar gördüğünü belirterek tepki gösterdi.

Harris'in açıklaması, İrlanda'nın diplomatik kanallar aracılığıyla durumu protesto etme ve uluslararası toplumun tepki göstermesi çağrısını içeriyor.