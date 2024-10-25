İrlanda ve Lübnan Liderlerinden Ortak Açıklama

İrlanda Başbakanı Simon Harris, Lübnanlı Meslektaşıyla Görüştü

İrlanda'nın lideri Simon Harris, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile gerçekleştirilen toplantıda, Lübnan halkının ihtiyaç duyduğu destek ve dayanışmanın süreceğini belirtti.

İlk Kez İrlanda'yı Ziyaret Etti

Dublin'de gerçekleştirilen görüşmede, Mikati'nin Lübnan'daki insani durumu ve devam eden çatışmalar hakkında bilgi paylaştığı ifade edildi. Bu, Lübnan Başbakanı'nın İrlanda'ya yaptığı ilk ziyaret olarak kaydedildi.

Ateşkes Talebi ve Güvenlik Vurgusu

İki lider, acil ateşkes gerekliliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması konusundaki hassasiyetlerini dile getirdi. Mikati, bu anlamda İrlanda'ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile burada görev yapan İrlandalı askerlerin önemine dikkat çekti.

İrlanda'nın Taahhüdü

Harris, "Lübnan'da artan şiddeti ve siviller üzerindeki yıkıcı etkilerini konuştuğumuz için memnunum. Acil ateşkes çağrımı yineliyorum. Bu, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ile mümkün olacaktır," şeklinde ifadelerde bulundu.

Başbakan Harris ayrıca, İrlanda'nın Lübnan'a bu yıl 10 milyon avro yardımda bulunacağını duyurdu.

İnsani Kriz ve Yerinden Edilmeler

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten itibaren 2,634 kişi hayatını kaybederken, 12,252 kişi de yaralandı. İsrail'in geniş çaplı saldırıları nedeniyle birçok kişi yerinden edildi.

Ülkenin güney bölgelerinde gerçekleşen göç hareketliliği sürerken, Lübnan hükümeti 486 binden fazla insanın Suriye'ye geçiş yaptığını açıkladı. Böylece, insani kriz ve güvenlik sorunları daha da derinleşiyor.