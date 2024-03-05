Bist 100
8.951,93 0%
DOLAR
31,6 0,09%
EURO
34,35 0,06%
ALTIN
2.143,06 0,23%

İş adamı Sadettin Saran’dan bomba açıklama: "Kim olursa olsun hiç fark etmez, adayım!"

İş adamı ve Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu. Saran, “Ali Bey aday değilse kim olursa olsun hiç fark etmez adayım” dedi.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:18
İş adamı Sadettin Saran’dan bomba açıklama: "Kim olursa olsun hiç fark etmez, adayım!"

Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi ve tanınmış iş adamı Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlık seçimleri hakkında bomba gibi bir açıklama yaptı. Saran, başkan Ali Koç’un aday olmaması durumunda, karşısında kim olursa olsun aday olacağını belirtti.

SADETTİN SARAN

Fenerbahçe Divan Kurulu’nun değerli üyesi Saran, sürecin hassasiyetle ele alındığını ifade etti. Kendi ekip arkadaşlarına “seçim” terimini kullanmamaları konusunda talimat verdiğini dile getirdi.

Saran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un aday olmaması durumunda, karşısında kim olursa olsun aday olacağını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Seyyanen ilave olmadan en düşük emekli maaşı şimdiden 11. 154 TL'ye yükseldi

Seyyanen ilave olmadan en düşük emekli maaşı şimdiden 11. 154 TL'ye yükseldi

85 bin TL maaşla çalışmak isteyen başvuruyor! Tek bir vize yeterli

85 bin TL maaşla çalışmak isteyen başvuruyor! Tek bir vize yeterli

Gram altının şirazesini kaydıracak rekor! O tarihten önce altın almayan yandı

Gram altının şirazesini kaydıracak rekor! O tarihten önce altın almayan yandı

Eşinin annesine bunu yapan yandı! Tam 100.000 TL ödemek zorunda kalacaklar!

Eşinin annesine bunu yapan yandı! Tam 100.000 TL ödemek zorunda kalacaklar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BBP Lideri Destici’den kaza sonrası ilk açıklama: "Tedavim devam ediyor”
2
Eşinin annesine bunu yapan yandı! Tam 100.000 TL ödemek zorunda kalacaklar!
3
Tarih netleşti! İstanbul, iki yeni metro hattına kavuşuyor
4
Gazze katliamına karşı insani ateşkes talebi! Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib "Hedef uluslararası bir barış konferansı"
5
Ramazan öncesi gıda kolileri denetlenecek! Bakan Yumaklı: Halkımız en büyük gıda denetçisidir!
6
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha! Hamza Turhan Ayberk gözaltında
7
Özel’in DEM Parti ittifakına Mete Yarar’dan sert tepki: Atatürk’ü nasıl kullanıyorsunuz!

Aylık 6000 TL ödemeye 700.000 TL verilecek! Ne kredi puanı ne gelir belgesi: Hiç bir şart aranmayacak

Evine doğalgaz faturası gelenler hemen baksın! Eğer adınız yazıyorsa...

Seyyanen ilave olmadan en düşük emekli maaşı şimdiden 11. 154 TL'ye yükseldi

Dışarıdan lavaş almayı bıraktıracak! Ev yapımı nefis lavaş tarifi

85 bin TL maaşla çalışmak isteyen başvuruyor! Tek bir vize yeterli

Ramazan sofralarını bereketini arttıracak ödeme! 600 TL geri iade veriliyor

Tavuk etini bu markalardan alıyorsanız dikkat! Ünlü markalar fena faka bastı

Eşinin annesine bunu yapan yandı! Tam 100.000 TL ödemek zorunda kalacaklar!

Cebinde 34 bin TL'si olan arsa alabilecek! Milli Emlak ucuz arsa kampanyasını başlattı

Piyasanın en ucuz arabaları tek listede! Araba almak isteyenin gözleri ışıldayacak

Gram altının şirazesini kaydıracak rekor! O tarihten önce altın almayan yandı

Nüfus Müdürlüklerine memur alımı sürprizi! KPSS şartsız, yüksek maaş fırsatı