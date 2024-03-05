İş adamı Sadettin Saran’dan bomba açıklama: "Kim olursa olsun hiç fark etmez, adayım!"

Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi ve tanınmış iş adamı Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlık seçimleri hakkında bomba gibi bir açıklama yaptı. Saran, başkan Ali Koç’un aday olmaması durumunda, karşısında kim olursa olsun aday olacağını belirtti.





Fenerbahçe Divan Kurulu’nun değerli üyesi Saran, sürecin hassasiyetle ele alındığını ifade etti. Kendi ekip arkadaşlarına “seçim” terimini kullanmamaları konusunda talimat verdiğini dile getirdi.

Saran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un aday olmaması durumunda, karşısında kim olursa olsun aday olacağını açıkladı.