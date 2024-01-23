İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, veri hazırlama ve kontrol işletmenin kadrolarında istihdam sağlanırken 9 memur alımı başlatıldı. Başvurular 26 Şubat ve 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. İşte başvuru şartları...



BAŞVURU ŞARTLARI

-657 sayılı devlet memurları kanunu 48. maddesine uygunluk

-KPSS P3 türünden en az 70 puan almak

-Gerekli bölümlerin 4 yıllık lisans programından mezun olmak (bilgi teknolojileri mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik, istatistik, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, iletişim, halkla ilişkiler, hukuk, idari bilimler, siyasal bilgiler, iktisat ve işletme fakültelerinden)



BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Belediye tarafından verilen form doldurularak temin edilir.

Diploma ya da mezuniyet belgesi

KPSS sonuç belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

