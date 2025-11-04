İş Bankası'ndan Atama: N. Burak Seyrek İş Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

N. Burak Seyrek, Türkiye İş Bankası I. Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılarak İş Portföy Yönetim Kurulu Başkanı oldu; şirket Eylül 2025'te 1,2 trilyon TL portföye ulaştı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:35
İş Bankası'ndan Atama: N. Burak Seyrek İş Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

İş Bankası'ndan Atama: N. Burak Seyrek İş Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

Türkiye İş Bankası I. Genel Müdür Yardımcısı N. Burak Seyrek, grup bünyesinde bankanın iştiraki olan İş Portföy'e Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Kurumdan yapılan açıklamada atamanın grup stratejileriyle uyumlu olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

İş Portföy'ün konumu ve geçmişi

İş Portföy Yönetimi A.Ş., 2000 yılında kurularak yatırım fonları, emeklilik fonları, gayrimenkul ve girişim sermayesi fonları ile bireysel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyor. Şirket, kuruluşundan bu yana ülke ekonomisine yatırımcı kimliğiyle katkı sağladı ve 25 yılda 600 milyon dolarlık portföy büyüklüğünden 25 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Sürdürülebilirlik ve yenilikçi fonlar

İş Portföy, Türkiye'nin çevre hassasiyetiyle yatırım yapan ilk çevre fonunu, çocukların geleceği için kumbara fonunu ve cinsiyet eşitliğine dayalı ilk kadın fonunu hayata geçirdi. Şirket, komisyon gelirlerini TEMA, Türk Eğitim Vakfı ve Türkiye Tenis Federasyonu ile paylaşan; etki yatırımı ile sürdürülebilirliğin kesiştiği sosyal sorumluluk niteliğindeki fonları sektöre kazandırdı.

Portföy büyüklüğü ve ürün çeşitliliği

Açıklamaya göre İş Portföy, elektrikli araçlar, siber güvenlik, dijital oyun ve teknoloji gibi alanlarda tematik fonlar sunuyor. Girişim sermayesi ve gayrimenkul fonlarıyla reel ekonomiye kaynak sağlıyor. Halihazırda 224'ün üzerinde fonu yöneten şirket, Eylül 2025 itibarıyla 1,2 trilyon TL portföy büyüklüğüne ve yüzde 11,20 pazar payına sahip.

Gelecek stratejisi ve atamanın amacı

İleri teknoloji ve üretken yapay zekânın ekonomiyi etkilediği dönemde İş Portföy, finansal teknolojilerden sürdürülebilir fon stratejilerine ve yapay zekâ destekli yatırım danışmanlığına kadar ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. N. Burak Seyrek, İş Bankası'nda uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra Ekim 2025 itibarıyla İş Bankası I. Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılarak, grup bazında stratejilerin İş Portföy ile koordine edilmesinde ve sermaye piyasalarına ilişkin gelecek dönem hedeflerinin gerçekleştirilmesinde deneyimlerinden faydalanılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı.

N. BURAK SEYREK

N. BURAK SEYREK

İLGİLİ HABERLER

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
3
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
4
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
5
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti