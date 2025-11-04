İş Bankası'ndan Atama: N. Burak Seyrek İş Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

Türkiye İş Bankası I. Genel Müdür Yardımcısı N. Burak Seyrek, grup bünyesinde bankanın iştiraki olan İş Portföy'e Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Kurumdan yapılan açıklamada atamanın grup stratejileriyle uyumlu olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

İş Portföy'ün konumu ve geçmişi

İş Portföy Yönetimi A.Ş., 2000 yılında kurularak yatırım fonları, emeklilik fonları, gayrimenkul ve girişim sermayesi fonları ile bireysel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyor. Şirket, kuruluşundan bu yana ülke ekonomisine yatırımcı kimliğiyle katkı sağladı ve 25 yılda 600 milyon dolarlık portföy büyüklüğünden 25 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Sürdürülebilirlik ve yenilikçi fonlar

İş Portföy, Türkiye'nin çevre hassasiyetiyle yatırım yapan ilk çevre fonunu, çocukların geleceği için kumbara fonunu ve cinsiyet eşitliğine dayalı ilk kadın fonunu hayata geçirdi. Şirket, komisyon gelirlerini TEMA, Türk Eğitim Vakfı ve Türkiye Tenis Federasyonu ile paylaşan; etki yatırımı ile sürdürülebilirliğin kesiştiği sosyal sorumluluk niteliğindeki fonları sektöre kazandırdı.

Portföy büyüklüğü ve ürün çeşitliliği

Açıklamaya göre İş Portföy, elektrikli araçlar, siber güvenlik, dijital oyun ve teknoloji gibi alanlarda tematik fonlar sunuyor. Girişim sermayesi ve gayrimenkul fonlarıyla reel ekonomiye kaynak sağlıyor. Halihazırda 224'ün üzerinde fonu yöneten şirket, Eylül 2025 itibarıyla 1,2 trilyon TL portföy büyüklüğüne ve yüzde 11,20 pazar payına sahip.

Gelecek stratejisi ve atamanın amacı

İleri teknoloji ve üretken yapay zekânın ekonomiyi etkilediği dönemde İş Portföy, finansal teknolojilerden sürdürülebilir fon stratejilerine ve yapay zekâ destekli yatırım danışmanlığına kadar ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. N. Burak Seyrek, İş Bankası'nda uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra Ekim 2025 itibarıyla İş Bankası I. Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılarak, grup bazında stratejilerin İş Portföy ile koordine edilmesinde ve sermaye piyasalarına ilişkin gelecek dönem hedeflerinin gerçekleştirilmesinde deneyimlerinden faydalanılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı.

N. BURAK SEYREK