İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

İş Bankası'nın 'Kazancını Katla' kampanyası esnaf ve KOBİ'lere 20.000 TL'ye varan MaxiPuan ve 6 ay ücretsiz EFT/havale imkânı sunuyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 10:10
İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan Destek: "Kazancını Katla"

Türkiye İş Bankası, ticari faaliyetleri desteklemek amacıyla "Kazancını Katla" kampanyasını başlattı. Bankayla yeni çalışmaya başlayacak veya mevcut aktif ürünleri bulunmayan esnaf ve KOBİ'lere yönelik hazırlanan kampanya, toplam 20.000 TL'ye varan MaxiPuan ve 6 ay boyunca ücretsiz EFT/havale gibi avantajlar sunuyor. Kampanya 31 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Kampanya Detayları

Kampanya, küçük ve orta ölçekli işletmelerin iki temel ihtiyacına odaklanıyor: işletme giderlerini azaltmak ve ticari harcamalarda kullanılabilecek ek kaynak yaratmak. Kampanyanın en dikkat çeken unsuru, belirli bankacılık ürünlerini aktif kullanan işletmelere verilen 20.000 TL'ye varan MaxiPuan ödülü. Kazanılan MaxiPuanlar; akaryakıttan ofis malzemesine, seyahatten teknoloji alışverişine kadar birçok alanda kullanılabiliyor.

Para transferlerinde ücretsiz dönem: Kampanyadan yararlanan müşteriler, 6 ay boyunca İşCep ve İnternet Bankacılığı üzerinden yapacakları toplam 300 adet EFT ve havale işlemini ücretsiz gerçekleştirebilecek.

Katılım Şartları ve Ödül Şeması

Kampanyadan faydalanmak isteyen esnaf ve KOBİ'lerin bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Öncelikle ticari kredi kartı sahibi olmak zorunlu. Ayrıca en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi talep ediliyor.

Bunların yanı sıra, aşağıdaki ürünlerden en az birinin aktif olarak kullanılması gerekiyor: Ticari Ek Hesap, Üye İş Yeri (POS Cihazı), Vergi veya SGK Ödeme Talimatı, Çek Karnesi. Bu koşulları sağlayan işletmeler doğrudan 12.500 TL MaxiPuan kazanma hakkı elde edecek. Ticari kredi kartı ile yapılan harcama tutarına bağlı olarak ayrıca 7.500 TL'ye varan ek MaxiPuan kazanılabilecek ve toplam ödül 20.000 TL'ye ulaşabilecek.

İş Bankası'nın sunduğu bu paket, esnaf ve KOBİ'lerin nakit akışını rahatlatmayı ve ticari maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen işletmelerin koşulları yerine getirerek başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Kampanya süresi: 31 Ekim 2025'e kadar geçerlidir.

