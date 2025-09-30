İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Şanlıurfa Defterdarlığı ile İş Bankası arasında 387 personele tek seferde 88.000 TL peşin promosyon ödemesi için anlaşma imzalandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:39
Bankaların maaş promosyonu yarışına bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'da düzenlenen ihale sonucunda, bir kamu kurumunun personeline yönelik rekor düzeyde bir promosyon ödemesi kararlaştırıldı.

İhale Süreci ve Kazanan

Şanlıurfa Defterdarlığı, kurum bünyesinde görev yapan toplam 387 personel için düzenlediği promosyon ihalesine birçok bankanın katılımıyla yüksek rekabet ortamı oluştu. Yapılan değerlendirme sonucunda en avantajlı teklifi veren Türkiye İş Bankası ihaleyi kazanarak anlaşma sağladı.

Ödeme Şekli ve Tutar

Anlaşmanın en dikkat çekici yönü, promosyon ödemesinin dağıtım biçimi oldu. Varılan mutabakata göre her bir personele 88.000 TL tutarındaki promosyon, herhangi bir taksitlendirme olmaksızın tek seferde ve peşin olarak hesaplara yatırılacak.

İmza Töreni

Rekor promosyon anlaşması, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Şanlıurfa Defterdarlığı'nda düzenlenen törenle resmiyet kazandı. İmza töreninde Şanlıurfa Defterdarlığı adına kurum yöneticileri Ayfer Ölçer ve Hayriye Kaplan; ihaleyi kazanan Türkiye İş Bankası'nı ise şube yöneticileri Naim İmrek ve Alperen Erdal temsil etti.

