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  3. İş cinayetleri patladı: 1000'i aşkın işçi hayatını kaybetti

İş cinayetleri patladı: 1000'i aşkın işçi hayatını kaybetti

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İş cinayetleri patladı: 1000'i aşkın işçi hayatını kaybetti
İSİG iş cinayetlerine ilişkin 2023 yılı Temmuz ayı raporunu belirledi. En az 182 işçi hayatını kaybederken 1.051 işçinin iş cinayetlerine kurban gittiği belirlendi.

İSİG tarafından yayınlanan rapor üzerine işçiler tarlalarda, yollarda, inşaatlarda, elektrik direklerinde, tersanelerde, bürolarda hava sıcaklıkları 40-50 derecelere ulaşırken  İzmir'de kadın PTT işçisi arkadaşımız öğle sıcağında dağıtım yapılırken beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi.

Temmuz ayında iş cinayetlerinden ötürü dağılım açıklamaları yapıldı. Trafik, Servis Kazası nedeniyle 52 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 35 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 22 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 17 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 16 işçi; Şiddet nedeniyle 11 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 9 işçi; İntihar nedeniyle 6 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 5 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 3 işçi; diğer nedenlerden dolayı 6 işçi hayatını kaybetti.

İŞ KAZALARI

TEMMUZ AYI İŞ CİNAYETLERİNİN YAŞ GRUBU

14 yaş ve altı 6 çocuk işçi

15-17 yaş arası 4 çocuk genç işçi

18-29 yaş arası 38 işçi

30-49 yaş arası 63 işçi

50-64 yaş arası 47 işçi

65 yaş ve üstü 15 işçi hayatını kaybetti. 

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