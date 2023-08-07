İş cinayetleri patladı: 1000'i aşkın işçi hayatını kaybetti
İSİG tarafından yayınlanan rapor üzerine işçiler tarlalarda, yollarda, inşaatlarda, elektrik direklerinde, tersanelerde, bürolarda hava sıcaklıkları 40-50 derecelere ulaşırken İzmir'de kadın PTT işçisi arkadaşımız öğle sıcağında dağıtım yapılırken beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi.
Temmuz ayında iş cinayetlerinden ötürü dağılım açıklamaları yapıldı. Trafik, Servis Kazası nedeniyle 52 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 35 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 22 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 17 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 16 işçi; Şiddet nedeniyle 11 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 9 işçi; İntihar nedeniyle 6 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 5 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 3 işçi; diğer nedenlerden dolayı 6 işçi hayatını kaybetti.
TEMMUZ AYI İŞ CİNAYETLERİNİN YAŞ GRUBU
14 yaş ve altı 6 çocuk işçi
15-17 yaş arası 4 çocuk genç işçi
18-29 yaş arası 38 işçi
30-49 yaş arası 63 işçi
50-64 yaş arası 47 işçi
65 yaş ve üstü 15 işçi hayatını kaybetti.