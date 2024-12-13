İş Dünyası 2025'te Toparlanmaya Hazırlanıyor: TÜRKONFED Başkanı Sönmez'in Vurguları

İş Dünyası 2025'te Toparlanmaya Hazırlanıyor

TÜRKONFED Başkanı Sönmez, iş dünyasının 2025 yılında toparlanma beklediğini vurguladı. Sönmez, "Enflasyon düştükçe, finansal piyasalar düzene girdikçe, makroekonomik istikrar sağlandıkça tüketici güveni de yerine gelmeye başlayacak. Üretim kıpırdanacak ve bu durum istihdama da katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Doğu ve Güneydoğu'da Girişim Sayısının Düşüklüğü

Sönmez, Türkiye'deki girişimlerin neredeyse üçte birinin İstanbul'da konumlandığını belirterek, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde girişim sayısının 10 binin bile altına düştüğünü ifade etti. Uygun bir teşvik sisteminin hayata geçirilmesi durumunda, girişimlerin ülke geneline yayılabileceğini vurgulayarak, "İyi tasarlanmış bir teşvik sistemi ile girişimler ülke geneline yayılabilir" dedi.

Türkiye'nin 2024 Enerji Depolama Dönemi

Enerjide Dijitalleşme Derneği Genel Sekreteri Bilgin, 2024 yılının Türkiye'nin enerji depolama sistemleri açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu ve bu yılın, enerji depolama sistemlerinin enerji piyasasındaki rollerinin yeniden tanımlandığını kaydetti.

İnsan Hakları İhlalleri ve Suriye

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Bozbayındır, Sednaya Hapishanesi'nde yaşanan insan hakları ihlalleri hakkında bilgiler vererek, bu hapishanede 30 binden fazla kişin infaz edildiği ve burada ağır işkencelerin yapıldığını belirtti.

Münbiç'te Teröristlere Ait Tünel Ağı Bulundu

Münbiç'te yapılan bir araştırmada, teröristler tarafından kullanılan hastanenin altında bir tünel ağı tespit edildi. Tünel ve hastanede, örgüt unsurlarının bıraktığı eşyalar ve posterler görüntülendi.

Afrika'da Umut Verici Anlaşma

Afrikalı analist Sheekh, Somali-Etiyopya arasındaki anlaşmayı cesaret verici buldu ve "Ankara anlaşması, Etiyopya ve Somali gibi iki komşu ülkenin hükümetlerinin güven inşasına yardımcı oldu" dedi.

Yılbaşı Rezervasyonlarında Dikkatli Olunmalı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yılbaşı döneminde sahte ilanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, kullanıcıların güvenilir sitelerden rezervasyon yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Hayvancılık Yol Haritası'nın Etkisi Bekleniyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Hayvancılık Yol Haritası sayesinde gelecek yıldan itibaren sektörde artış görülecektir" dedi.

Türkiye'nin Çin'e İhracatı Artıyor

Türkiye'nin Çin'e ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,7 artarak 2,8 milyar dolara ulaştı. En fazla ihracat madencilik ürünleri ile gerçekleştirdi.

Siber Farkındalığı Artıran Yarışma Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Siber Zeka Bilgi Yarışması düzenliyor. Yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yöneliktir.

Kış Alışverişinde Zirve İllar

Kışlık ürün ve kayak malzemeleri satışında en yüksek alışverişin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da gerçekleştiği belirtildi.

Düşmelere Dikkat!

Uzmanlar, kar ve buzda düşüp sakatlanmamak için dengeli ve yavaş yürünmesi gerektiğini belirtiyor.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi Başarısı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'u garantileyerek, son iki maç öncesi şansını artırdı.

İsmail Yüksek Dalkaya Hazır

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, 99 maçla dalya demeye hazırlanıyor.

Türkiye Ragbi Federasyonu Tarih Yazıyor

Türkiye Ragbi Federasyonu, 2024 yılında ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı elde etti. 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı Avrupa'nın en üst ligi ve Beyzbol5 Genç Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.