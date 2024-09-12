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İş Dünyası İçin Yeni Adımlar: Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklamalar

Bakan Işıkhan, iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülecek reformların detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 23:02
İş Dünyası İçin Yeni Adımlar: Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklamalar

İş Dünyası İçin Yeni Reformlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 2025-2027 Orta Vadeli Program'da (OVP) öncelikle enflasyonla mücadele, cari açığın kontrolü ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine vurgu yapıldı.

Yatırım Ortamı ve İstihdam Politikaları

Işıkhan, iş dünyasının yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "Finansman kaynaklarına erişim ve vergi düzenlemeleri ile cari dengeyi koruyarak, üretim ve istihdamı artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

İş gücü politikalarını güçlendirdiklerini ifade eden Bakan Işıkhan, şu önemli düzenlemeleri paylaştı:

  • Asgari ücret desteği 700 liraya yükseltildi.
  • Aktif iş gücü programlarındaki yükümlülükler işveren aleyhine kolaylaştırıldı.
  • Kısa çalışma ödeneği şartları ağırlaştırıldı.
  • Meslek lisesi mezunlarına işbaşı eğitimi için asgari ücretin %30 fazlası ödeme yapıldı.

İşgücü Uyum Programı

Işıkhan, İşgücü Uyum Programına (İUP) da değinerek, programın ana hedefinin üretimden kopan bireyleri yeniden çalışma hayatına kazandırmak olduğunu belirtti. Programdan yararlanacak gruplar arasında işsizler, kadınlar ve öğrencilerin yer aldığını vurguladı.

"Bu potansiyeli etkin bir şekilde kullanmak, geleceğin güçlü Türkiye'si için kritik öneme sahiptir," diye ekledi.

İş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Işıkhan, toplantının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Toplantısı'na...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Toplantısı'na...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Toplantısı'na...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Toplantısı'na...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

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