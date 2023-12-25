İş dünyasından asgari ücrette yeni öneri: Bölgesel asgari ücret çözüm mü?

Yeni yıla sayılı günler kala, asgari ücret zammı konusu hem çalışanlar hem de işverenler tarafından merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu ay sonuna kadar 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Asgari ücretin ne kadar olacağı, enflasyon, kur ve faiz gibi ekonomik göstergelerin yanı sıra, iş dünyasının rekabetçiliği ve vergi politikaları gibi faktörleri de etkiliyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücretin belirlenmesi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç, asgari ücretin sadece en düşük ücreti değil, tüm ücret düzeylerini etkileyen bir konu olduğunu iş dünyasının gözüyle değerlendirdiğini ifade etti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin bu ay sonuna kadar belirleneceğini belirterek, asgari ücretin sadece en düşük ücreti değil, tüm ücret düzeylerini etkileyen bir konu olduğunu iş dünyasının gözüyle değerlendirdiğini ifade etti. Avdagiç, 2024 için "cesur" bir OVP'nin hayata geçirildiğini de hatırlattı. Avdagiç açıklamasında,

"Buna bağlı olarak, enflasyon, kur ve faizle ilgili hedeflenen bir yol haritası var. Bütün bunların içinde iş dünyasının rekabetçiliğini kaybetmeyeceği bir denge içinde yürümemiz lazım. Sadece ücretlerin dengelenmesiyle değil, aynı zamanda faizlerin ve kurun da denge içinde olacağı bir yapı olması lazım ki Türkiye'deki üretici-ihracatçı rekabetçiliğini artırsın ve yurt içindeki üreticiler ithal ürünlere karşı dezavantajlı hale gelmesin. Yeni asgari ücretin bütün bu büyük resmi görerek belirlenmesinin doğru olacağı düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücretin yanı sıra iş dünyasının gündeminde olan bir başka konunun da gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Avdagiç, asgari ücretin 13 katı tutarındaki ilk vergi diliminin yaklaşık 15 yıl önceki seviyesini anımsatarak,

"Her yıl asgari ücret bir sosyal ücret olarak daha hızlı artıyor olmasına rağmen gelir vergisi dilimleri bunun çok altında bir hızla arttı. İlk vergi dilimi 2008'de asgari ücretin 13 katıyken, bugün geldiğimiz noktada telaffuz edilen asgari ücret zammı beklentisi ve yeniden değerleme oranındaki vergi güncellemesi ile birlikte 2024'te 6 kattan bile az bir değere düşmüş olacak" dedi.

Şekib Avdagiç, gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi ve SGK üst limitinin yenilenmesi gibi konuların çalışma yaşamına önemli bir katkı sağlayabileceğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET BÖLGESEL OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Avdagiç, yatırımlar için 6 farklı bölgede uygulanan teşviklere benzer şekilde, asgari ücretin de 3 ya da 4 farklı seviyede tespit edilebileceğini belirterek, "Asgari ücret, bölgesel olarak değerlendirilip belirlenebilir. İstanbul'daki asgari ücretle, teşvikle ilgili 6. bölge kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla asgari ücretin gelişmiş illerde biraz daha yüksek, gelişmekte olan illerde görece olarak bunun altında bir skalayla belirlenmesi bir fayda sağlayacaktır" şeklinde öngörülerini dile getirdi.

Şekib Avdagiç, Moody's'in 15 Aralık'ta Türkiye'nin kredi notunu değerlendirmemesine atıfta bulunarak, mevcut OVP'nin pek çok piyasa oyuncusu tarafından da gerçekçi bulunduğunu ifade etti. Avdagiç sözlerine şu ifadeleri ekledi:

"2018 yılından bu tarafı inceleyecek olursak uluslararası derecelendirme kuruluşlarının ve Dünya Bankası, OECD gibi kurumların Türkiye'nin büyümesiyle ilgili, Türkiye ile ilgili verileri hep aşağıdan başlattığını görüyoruz. Türkiye hep öngörülenin üzerinde büyüdü"

Avdagiç, Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alarak, seçim sonrası izlenen politikanın uyumlu ve yabancı yatırımcıların mantıklı ve olumlu bulduğu bir yol olduğunu belirtti.