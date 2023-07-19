İş giriş yılı 2000-2005 arası olanlara piyango çıktı! Kısmi emeklilikte yeni küme açıldı: 5000 prim ile...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda yeni bir yasa geçti ve bu düzenleme toplamda 5 milyon çalışanı etkileyecek. Buna göre, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. EYT'yi sağlayanlar, süre sınırlaması olmadan SGK ve e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Peki, EYT için hangi şartlar geçerli? Kadın ve erkekler için prim günü ve sigortalı süresi ne kadar olmalı? İşte EYT şartlarının ayrıntıları...





EYT İLE YAŞA TAKILANLAR İÇİN YENİ BİR YASA GEÇTİ

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin kabul edilmesiyle birlikte, EYT'ye dahil olan kişilerin emeklilik başvuruları için süreç başladı. Vatandaşlar, EYT başvurusunda bulunmak istediklerinde prim şartı gibi birçok konuda bilgi aramaktadır. EYT düzenlemesi, herhangi bir yaş sınırı uygulamayacak şekilde yapılmıştır. Bu düzenlemeyle birlikte toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen bir grup, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişinin emekli olma hakkına sahip olacak. İşte diğer ayrıntılar...





EYT düzenlemesinden yararlanacak olanlar, 9 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenlerdir. 4/a (SSK) sigortalıları için kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000-5975 arasında kademeli prim gün sayısını taşıyanlar, 4/b (Bağkur) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalıları için ise kadınlarda 20 tam yıl, erkeklerde 25 tam yıl hizmet süresine sahip olanlar emekli maaşı alabilecektir.

EYT düzenlemesinde dikkat çeken bazı noktalar şunlardır: 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler bu düzenlemeyi kullanabilecektir. Yaş şartı dışında, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar emekli maaşı alabilecektir. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde yeniden işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi sağlanacaktır. Kadroya geçirilen veya işçi statüsüne dönüştürülen çalışanların emekli maaşı almaları halinde iş sözleşmelerinin feshedilmesi zorunluluğu ortadan kalkacaktır. EYT'li emeklilerin kıdem tazminatına Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecektir. Ayrıca, emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecektir ve maaşlar 5.500 liranın altında olmayacaktır.

EYT şartlarının detayları, SGK tarafından yayımlanan yıllara göre sigortalılık süresi ve prim gün sayılarıyla belirlenmektedir. Bu sayılar, EYT hakkını elde etme konusunda başvuru sahipleri için bir rehber niteliği taşımaktadır. Ancak, EYT düzenlemesiyle ilgili genel bilgilere dayanarak kesin bir öngörüde bulunmak mümkün değildir.

EYT düzenlemesi, emeklilik planlaması yapan veya emeklilik yaşına yaklaşan bireyler için önemli bir gelişmedir. Ancak, özel durumlarına uygun olarak resmi kurumlarla iletişime geçmek ve detaylı bilgileri doğrulamak her zaman önemlidir.